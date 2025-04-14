20 апреля в Улан-Удэ пройдет Пасхальный крестный ход

Жители Бурятии встретят Пасху чередой торжественных мероприятий (возрастное ограничение 0+).

19 апреля в Великую субботу в Одигитриевском соборе в 08.00 митрополит Иосиф возглавит совершение Вечерни и Литургии св. Василия Великого. По завершении Литургии (около 11.00) на территории собора митрополит совершит освящение пасхальной снеди.

19 апреля в Одигитриевском соборе в 23.00 владыка Иосиф возглавит Пасхальную полунощницу и Крестный ход вокруг храма (0+). В полночь будет совершена Светлая Заутреня и Литургия.

20 апреля в день Светлого Христова Воскресения в 16.00 от строящегося Успенского собора (парк им. Орешкова) начнётся второй Пасхальный Крестный ход (0+). Городское духовенство с Главой Бурятской митрополии владыкой Иосифом, прихожане городских храмов и все желающие пройдут Крестным шествием по центральным улицам Г. Улан-Удэ.

Около 17:30 по окончании Крестного хода в Одигитриевском соборе состоится Великая Пасхальная Вечерня – служба, которая совершается раз в году.

Затем около 18:00 на ул. Соборной за алтарём Одигитриевского собора состоится Пасхальный концерт под открытым небом (0+). Здесь же на Соборной улице развернётся праздничная ярмарка, мастер-классы, а также трапеза в условиях полевой кухни (0+).

21 апреля в 09.00 в Свято-Троицком храме г. Улан-Удэ состоится встреча Благодатного огня из Иерусалима (0+).

Возрастное ограничение 0+

Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия