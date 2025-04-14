Общество 14.04.2025 в 14:25

«Мы ждем, что она очнется»

Российская модель, впавшая в кому в Китае, два месяца не приходит в сознание
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Текст: КП-Новосибирск
«Мы ждем, что она очнется»
Фото: предоставлено семьей Дианы Галиной
20-летняя модель Диана Галина впала в кому в Китае почти два месяца назад. Как сообщает КП-Новосибирск, в феврале девушка приехала на кастинги в Китай – для нее это была уже третья поездка в эту страну.

- Дочка родилась в Новосибирске, а потом мы переехали в горд Заринск Алтайского края. Уже там в 2022 году она стала моделью, была в Милане, в Париже. Диана постоянно проходила обследования перед тем, как отправиться в другую страну. Единственное, что беспокоило мою девочку, - у нее болела голова после перелетов. Но это нам тогда казалось нормальной реакцией из-за резкой смены часовых поясов, - рассказала Татьяна, мама модели.

Но 25 февраля случилась беда:

- С дочкой мы говорили накануне, 24 февраля. Она рассказала, что уже получила два контракта, на 25 февраля у нее в Пекине было назначено еще пять кастингов, - вспоминает Татьяна. – А утром дочку обнаружили в ванне ее соседки: видимо, она пошла собираться на кастинги, и потеряла сознание. Мне сразу же позвонили из алтайского агентства, сказали, что произошло с Дианой, - поделилась Татьяна.

Диану доставили в пекинскую клинику, экстренно прооперировали.

- Оказалось, что у дочки была врожденная патология, о которой мы не знали, случился разрыв аневризмы. Диана впала в кому, оказалась в реанимации.

Спустя неделю в Китай к модели прилетела ее мама:

- Первые две недели и речи не шло о какой-либо транспортировке из Китая. Когда стало возможным перевезти Диану в Россию, врачи сразу сказали, что полет на вертолете санавиации дочка не перенесет. Единственным вариантом оставался наземный транспорт, - объясняет мама девушки.

Ближайшая к границе больница с необходимым оборудованием была в Благовещенске: туда и доставили девушку.

- Сейчас дочка в благовещенской клинике, почти два месяца она не приходит в сознание. Но мы ждем, что она очнется.

Речи о том, чтобы перевезти модель в Новосибирскую область или Алтайский край, пока не идет.

- Изначально рассматривался и такой вариант, но пока врачи не разрешают транспортировку Дианы. Состояние дочки этого не позволяет.

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