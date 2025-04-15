Аэропорт Улан-Удэ потерял миллионы из-за птицы

В прошлом же году руководство аэропорта объявило о новых мерах по борьбе с пернатой угрозой. На территории установили два дополнительных пропановых отпугивателя птиц «ГРОМ». Закупили их недавно, о чем сообщал в своем телеграм-канале Дмитрий Гармаев.





Руководство аэропорта «Байкал», или, как он значится в официальных документах, «Мухино» уже не раз поднимало проблему свалок, расположенных неподалеку от взлетно-посадочных полос. Главная проблема такого соседства – птицы, которые могут попасть в турбину самолетов. Именно это и случилось 2 июля 2023 года во время рейса «Улан-Удэ – Новосибирск». Недавно вышло решение Арбитражного суда Бурятии, согласно которому наш аэропорт могут наказать за пернатую дичь аж на 8 млн рублей.После того как стало понятно, что в контур двигателя самолета, следовавшего по маршруту «Улан-Удэ (Мухино) – Новосибирск (Толмачево)», эксплуатируемого АО «Авиакомпания «Сибирь», попала птица, Росавиация сразу же назначила расследование инцидента. Оно показало, что его причиной явилось столкновение воздушного судна с птицей в процессе разбега в аэропорту Улан-Удэ (Мухино), что привело к повреждению трех лопаток вентилятора двигателя № 2.В описании инцидента приводится и метеорологическая информация: «Внимание: слева магистральная РД, перелет птиц в зоне взлета и посадки, ветер у земли 90 градусов 3, порывы 7, видимость более 10 км».Кроме того, в отчете указано, что «в процессе разбега на ВПП 08 КВС заметил низколетящую птицу с правой стороны, после чего, на скорости более 100 узлов, экипаж отметил изменение звука работы двигателей с последующим ростом вибрации ротора НД двигателя № 2 до значений 7.8 - 8.2 ед.».Не будем разбираться в сложных авиационных аббревиатурах, остановимся лишь на том, что экипаж был в курсе того, что, вероятно, в двигатель попала птица. Однако прерывать полет пилоты не стали: они уменьшили нагрузку на пострадавший двигатель и полетели дальше. Посадка в аэропорту Толмачево прошла без замечаний.«На послеполетном осмотре в аэропорту Новосибирск (Толмачево) экипаж обнаружил следы попадания птицы в двигатель № 2 и повреждение трех лопаток вентилятора, - опишет потом эту ситуацию Арбитражный суд Бурятии. - На основании проведенного анализа комиссия пришла к выводу, что причиной повреждения трех лопаток двигателя № 2 явилось столкновение воздушного судна (ВС) с птицей в процессе разбега в аэропорту Улан-Удэ (Мухино). Причиной столкновения ВС с птицей стала сложившаяся на данный период времени сложная орнитологическая обстановка в районе аэродрома, вызванная эколого-орнитологическими условиями. Столкновение с птицей находится в зоне орнитологической ответственности аэродрома Улан-Удэ (Мухино)».В общем, Мухино имеет проблемы с птицами, из-за чего АО «Авиакомпания «Сибирь» понесло убытки – такую версию представили юристы этой авиакомпании в суде. И потребовали возместить 2 901 006 рублей и 61 000 долларов США (в рублях по курсу на дату вынесения решения - на сегодняшний день это более 5 млн рублей).Шанс на реваншДля небольшого провинциального аэропорта, коим является улан-удэнский «Байкал», 8 млн рублей – деньги серьезные. Поэтому его представители попытались убедить суд в том, что аэропорт ни при чем.«Уполномоченный орган при проведении расследования проверил исполнение ответчиком своих обязанностей по обеспечению орнитологической безопасности полетов, изучил комплекс мероприятий и оборудования ответчика, проводимых и используемых ООО «Аэропорт Байкал» для обеспечения такой безопасности. Установлено отсутствие фактов какой-либо небрежной эксплуатации наземного оборудования со стороны обслуживающей организации, что снимает с аэропорта ответственность за причиненный вред».Однако суд не внял этим доводам и решил иск полностью удовлетворить.«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аэропорт Байкал (Улан-Удэ)» в пользу акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь» убытки в размере 2 901 006 рублей 83 копейки и 61 000 долларов США в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату фактического платежа, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 64 588 рублей».Впрочем, не все потеряно: еще есть время на жалобу в Четвертый арбитражный апелляционный суд.Между тем проблема свалок возле улан-удэнского аэропорта существует давно и решается с переменным успехом. К примеру, в прошлом году директор «Байкала» Дмитрий Гармаев попросил жителей Левого Берега и Иволгинского района не устраивать стихийные свалки возле аэропорта.- Мусорить нельзя нигде, но, оставляя мусор вблизи аэропорта, вы привлекаете птиц, которые, попав в двигатель самолета, могут нанести ему повреждения, и тем самым подвергаете опасности пассажиров. Аэродромная служба аэропорта, администрации Улан-Удэ и Иволгинского района постоянно убирают эти свалки, но чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Мы все пассажиры и все летаем через наш аэропорт. Давайте будем ответственными. Спасибо, - обратился к жителям города Дмитрий Гармаев.Такие ситуации случаются ежегодно: из-за столкновений с птицами происходят серьезные повреждения двигателей самолета. В авиации такое столкновение называется «bird strike» (берд страйк). Лишь в 12% случаев птицы сталкиваются с кабиной воздушного судна, а в 45% пернатые попадают в двигатель.Как правило, самые частые аварии происходят при взлете или посадке самолета, так как птицы не летают высоко, они держатся около облаков. Опасность птицы могут представлять, если их вес свыше 3 кг. В этом случае, попадая в лопасти самолета, они могут повредить один или даже оба двигателя. Тогда лайнеру приходится срочно возвращаться в аэропорт или садиться, где получится, если ситуация критическая.- Орнитологическое обеспечение полетов – важная работа любого аэропорта. Устройства по отпугиванию птиц работают в нашем аэропорту круглосуточно. Безопасность полетов прежде всего, - писал директор воздушной гавани Бурятии.Задача отпугивателей состоит в том, чтобы сделать территорию аэропорта непривлекательной для птиц, так как пушки во время работы производят громкие звуки, имитирующие выстрел.Для нашего аэропорта произошедший инцидент с птицей – первый в истории. Но в России подобные авиапроисшествия периодически случаются.Так, год назад СМИ сообщали о том, что аэропорт Пулково выплатит российской авиакомпании 0,5 млн рублей компенсации из-за попавшей в двигатель самолета птицы. Нештатная ситуация произошла в июне 2022 года. Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), выполнявший рейс «Санкт-Петербург — Уфа», был вынужден прервать взлет из-за оказавшегося в двигателе пернатого. Воздушное судно отстранили от полетов, а пассажиров доставили до пункта назначения резервным бортом. Позже расследованием инцидента занялась комиссия, созданная Росавиацией. Выяснилось, что виновником оказался аэропорт Пулково, который якобы не обезопасил самолеты от столкновения с птицами. В итоге воздушную гавань обязали компенсировать перевозчику расходы по ремонту двигателя и за вынужденный простой лайнера.Чуть ранее авиакомпания «Россия» потребовала компенсацию в размере 40 млн рублей, после того как утка вывела из строя двигатель SSJ-100. Инцидент произошел в 2023 году во время вылета самолета из Тобольска в Санкт-Петербург.В ноябре 2024 года новосибирский аэропорт Толмачево получил штраф за столкновение самолета с птицей. Суд обязал аэропорт выплатить почти 7 млн рублей компенсации за повреждение двигателя судна в авиаинциденте. В сентябре 2022 года был поврежден двигатель самолета авиакомпании «Сибирь» — в его лопасти попала птица. Судно, следовавшее по маршруту «Новосибирск – Сочи», пришлось вывести из расписания.