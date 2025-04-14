Общество 14.04.2025 в 15:19

В Улан-Удэ откачивают более семи тысяч кубометров грунтовых вод за сутки

Это необходимо при реконструкции коммунальных сетей в историческом центре города
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ откачивают более семи тысяч кубометров грунтовых вод за сутки

В Улан-Удэ откачивают более семи тысяч кубометров грунтовых вод за сутки. Это сопоставимо с объемами почти двух бассейнов Физкультурно-спортивного комплекса в Улан-Удэ, куда вмещается восемь тысяч кубометров воды.

- Борьбу с подземными водами с помощью различных технологий водопонижения ведут строители, которые реконструируют коммунальные сети в историческом центре города, - сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

Самыми проблемными участками, где грунтовые воды в строительных траншеях превышают отметки от 2-х до 3,5-ой метров, являются улицы Каландаришвили, Свердлова и Свободы.

- Наполнение котлованов происходит очень быстро, поэтому строителям приходиться откачивать воду по 10-14 часов, а то и круглые сутки. Из-за песчаного грунта, который попадает в насосы, они периодически выходят из строя, и приходится их ремонтировать. Все это, конечно, сказывается на темпах работ по замене сетей, поскольку пока строители не откачают воду до нужных отметок, не смогут прокладывать новые трубопроводы, - поясняет Олег Тимофеев, директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

Из-за высокого уровня вод строители вынуждены продлевать сроки работ и переносить открытие движения на пересечении улиц Балтахинова и Каландаришвили.

- На участке по улице Каландаришвили мы качаем воду насосами, производительность которых составляет около трех тысяч кубометров в сутки. Здесь выполнили почти половину от запланированных работ. Как только завершим прокладку труб, сразу откроем движение для автомобилистов на этом участке, - говорит Юрий Шевчук, начальник участка ООО «Инжстрой-Инновации» - генподрядчика проекта реконструкции инженерных сетей в центре.

Также для водопонижения используют технологию иглофильтров. Она эффективно снижает уровень вод до «статистического уровня», и предотвращает проникновение воды в строительные траншеи.

- Иглофильтры сделаны в виде пластиковых фильтрующих труб с отверстиями для поступления грунтовой воды и системой насосов для ее откачки. Они погружаются в грунт по всему периметру рабочего котлована. Стенки этих труб имеют перфорированную структуру, и путем создания вакуума происходит эффективная фильтрация и отвод грунтовых вод из траншеи, - поясняет Юрий Шевчук.

Иглофильтры могут работать без остановки круглые сутки с производительностью до 300 куб м в час. Такую технологию активно применяют на «проблемной» улице Свободы. Также она используется и на ул. Свердлова, где в помощь ей работают насосы.

Реконструкция сетей водоснабжения и канализации в центре Улан-Удэ, которой не было более 50 лет, ведется благодаря мастер-плану. Работы на ветхих сетях, износ которых составляет более 90%, начались в 2024 году и продлятся до конца этого года.

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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