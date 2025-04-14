Бизнесмен из Бурятии отбился от американцев

В Арбитражном суде Бурятии завершился очередной процесс, в ходе которого с предпринимателя-торговца пытались взыскать 4,1 млн рублей. Процесс стал продолжением череды похожих разбирательств в сфере авторских прав.Подобные иски к предпринимателям-торговцам и бизнесменам, ведущим деятельность в некоторых других сферах, стали довольно популярными.Примерная суть исков такова: в магазине продается игрушка, изображающая какой-либо персонаж мультфильма, а покупатель ее приобретает, хотя магазин не имел права продавать предмет интеллектуальной собственности, защищенный авторским правом. Порой в суд предъявляют видеозапись процесса покупки и саму игрушку.Обычно предприниматели проигрывают и вынуждены выплачивать компенсацию. Но в этом случае бизнесмен смог отбиться.Сейчас иск подала американская компания ZAG America, LLC. Она потребовала выплаты компенсации за нарушение исключительного права на произведения изобразительного искусства – изображения Lady Bug (Marinette) и Cat Noir (Adrien).Речь идет о главных персонажах мультсериала, в котором двое парижских подростков Маринетт и Адриан днем ведут обычную жизнь, а по ночам превращаются в супергероев Леди Баг и Суперкота и защищают Париж.Ответчик был настроен по-боевому и заявил, что не намерен идти на уступки. Он упирал на то, что истец не представил бесспорных доказательств своих исключительных прав правообладателя.Как оказалось, предприниматель зарегистрирован в национальной государственной системе России «Честный знак» и на его товаре имеется необходимая маркировка. Он считал, что участие в «Честном знаке» гарантирует, что реализуемый товар является легальным. Кроме того, торговец посчитал подачу американской компанией иска злоупотреблением правом.ZAG America говорила, что предприниматель продает объекты ее интеллектуальной собственности Lady Bug и Cat Noir на одном из маркетплейсов. Были указаны и конкретные интернет-ссылки на товары.Но предприниматель проигнорировал американские увещевания о прекращении продаж и выплате денег. Поэтому дело дошло до иска.Размер компенсации истец определил по Гражданскому кодексу России в двукратном размере стоимости контрафактного товара. Которого, судя по всему, было много.Однако что это вообще за компания, о которой в России и Бурятии мало кто слышал? Фирма зарегистрирована в соответствии с законами США, числится в реестре Госдепартамента штата Делавэр. В Арбитражный суд Бурятии были представлены нужные документы, переведенные на русский язык. Секретарь штата Делавэр Джеффри У. Баллок подтвердил правовой статус компании (учреждена в 2015 году), уплату ею налогов и т. д.Доверенность подписал руководитель отдела правового обеспечения и судебных разбирательств ZAG America Джонсон.В иске американцы пытались доказать свои права на мультяшных персонажей. Фирма утверждала, что ZAG America – единственный в мире владелец авторских прав на спорных персонажей.Однако документ от Джонсона не удовлетворил бурятский арбитраж.«Истец по делу о защите авторских прав должен доказать право на иск - наличие у него исключительного права на произведение. При этом он может быть автором (первоначальным правообладателем) или правообладателем, получившим исключительное право на основании договора», - пояснил на процессе судья Саян Субанаков детали российских законов.Но каким образом права на мультяшные произведения искусства оказались у компании-истца, раз та о них заявляет? Суд не смог это установить.«В исковом заявлении отсутствует ссылка на нормы применимого права, регламентирующие порядок возникновения, передачи, защиты авторских и исключительных прав на территории страны происхождения произведений», - указала Фемида.Также американская компания не указала сведения об истории и дате создания спорных изображений, сведения о конкретном авторе, трудовых договорах и прочих соглашениях, обусловливающих переход каких-либо прав от автора и условиях использования произведения.Американцам предложили заполнить эти пробелы. Однако дополнительная информация так и не поступила. А аргументы из Википедии мало помогли. Да что уж там, скажем честно, совсем не помогли.«Представленные истцом скриншоты с информационных ресурсов «Википедия», «Кинопоиск», IMDB не являются доказательствами, подтверждающими наличие исключительного права компании на спорные произведения. Между тем именно на истце лежит обязанность доказать принадлежность ему исключительного права или иного подлежащего защите права», - подытожил суд.Таким образом, ZAG America в Бурятии постигла неудача. А предприниматель, на которого подали иск, продолжает бойкую торговлю. На днях в Арбитражный суд Бурятии поступило его заявление о взыскании с ZAG America 338 000 рублей – судебных расходов на оплату услуг представителя.