Общество 14.04.2025 в 16:24
Предприятия Улан-Удэ украшают свои фасады к 80-летию Великой Победы
Символом 80-летия Победы стала скульптура «Родина-мать зовёт!» в Волгограде
Улан-Удэ готовится к празднованию юбилейного 9 мая.
- Баннеры, растяжки, флаги устанавливают коммерческие предприятия и организации города. Создадим праздничное настроение к 80-летию Великой Победы вместе! Присоединяйтесь, - сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.
Символом 80-летия Победы стала скульптура «Родина-мать зовёт!», которая является композиционным центром памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.
Этот памятник - дань несокрушимому моральному духу советских воинов, их стойкости и героизму в борьбе с фашизмом.
Фото: мэрия Улан-Удэ