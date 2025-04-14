Предприятия Улан-Удэ украшают свои фасады к 80-летию Великой Победы

Улан-Удэ готовится к празднованию юбилейного 9 мая.

- Баннеры, растяжки, флаги устанавливают коммерческие предприятия и организации города. Создадим праздничное настроение к 80-летию Великой Победы вместе! Присоединяйтесь, - сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

Символом 80-летия Победы стала скульптура «Родина-мать зовёт!», которая является композиционным центром памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Этот памятник - дань несокрушимому моральному духу советских воинов, их стойкости и героизму в борьбе с фашизмом.

Фото: мэрия Улан-Удэ