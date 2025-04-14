Общество 14.04.2025 в 16:47

В Бурятии появится МФЦ с амфитеатром, кафе и теплой улицей

Масштабный объект обещают открыть уже летом этого года
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии появится МФЦ с амфитеатром, кафе и теплой улицей
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии, где проживает около 11 тысяч человек, идёт строительство многофункционального общественного центра (МФЦ) площадью 1,7 тыс. кв. м. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, открыть объект планируют в июле 2025 года.

Проект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», его стоимость — 150 млн рублей. Средства выделены благодаря победе проекта в федеральном конкурсе. При подготовке заявки проведена масштабная работа с местными жителями: опросы, общественные слушания, учитывались мнения представителей разных возрастных групп.

Новый МФЦ уже получил название «Хии Морин». В соответствии с пожеланиями сельчан, разработаны три основных модуля: административный, общественно-культурный и образовательный. Особенностью проекта станет объединение модулей в единую систему через «тёплую улицу» - всесезонное многофункциональное пространство, способное трансформироваться под различные нужды: от коворкинга до проведения выставок и ярмарок.

Архитектурный облик здания сочетает современные решения с национальными традициями. Большие площади остекления дополнены оригинальными фонарями верхнего света. Между модулями будут расположены тематические дворики, которые станут естественным продолжением внутренних пространств: амфитеатр для мероприятий под открытым небом, уютный зелёный дворик для чтения и работы, площадка с кафе и детской зоной.

- Строительство идёт по графику. Важно, что финансирование культурно-образовательного центра обеспечено благодаря победе в конкурсе лучших проектов благоустройства. Село Сотниково добилось успеха во многом благодаря активному участию жителей в процессе создания заявки. Общественное голосование, вовлечение людей в обсуждение облика будущего объекта - важные принципы, направленные на реализацию реальных запросов граждан, - отметил заместитель министра строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Александр Маренич.
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