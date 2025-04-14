Общество 14.04.2025 в 17:06

«Будем гореть или не будем гореть – зависит от нас»

Глава Бурятии обратился к жителям республики
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Текст: Андрей Константинов
«Будем гореть или не будем гореть – зависит от нас»
Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с обращением к жителям в связи с многочисленными пожарами. По состоянию на 12 апреля в республике зарегистрировано уже 44 лесных и 209 ландшафтных пожаров, когда горела сухая трава.

«Это всё от человека. У нас сейчас нет сухих гроз, это всё люди поджигают сельхозпалы, жгут мусор, костры оставляют - это все от человека», - акцентировал внимание на причинах тревожной ситуации руководитель региона.

Алексей Цыденов также напомнил о событиях 2017 года.

«У нас в 2017 году была очень показательная ситуация. Было жарко, два рыбака на берегу озера Котокель оставили костер. В итоге сгорел поселок, сгорели Черемушки. Была трагедия, люди остались без жилья. И на этой неделе у нас тоже будет аномальная жара. В некоторых местах до 24 градусов, поэтому я всех призываю - будьте аккуратными, не жгите ничего: ни сельхозпалы, ни мусор во дворе, на кладбище. Тем более Пасха скоро. Рыбаки, охотники, не жгите костры! Всё в наших руках, от нас зависит, будем гореть или не будем гореть. Дорогие земляки, внимание и контроль! Не только сами, но еще детям своим скажите! Желаю, чтобы все было у нас хорошо. Верю в вас», - обратился к жителям глава республики.
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