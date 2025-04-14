Общество 14.04.2025 в 17:11

Житель Бурятии скормил украденную корову собакам

Мошенник-скотокрад обманом забрал животное у пожилой сельчанки
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Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии скормил украденную корову собакам

27-летний ранее судимый житель Бурятии проходит по уголовному делу связанному с мошенничеством. Молодой человек обманом забрал у пенсионерки корову и скормил впоследствии ее своим собакам.

Историей про мошенника-скотокрада поделились в полиции республики.

- 29 марта пожилая жительница села Новый Заган решилась на забой коровы и продажу мяса и нашла объявление с подходящими услугами. Поздним вечером к ней приехали два молодых человека и забили её корову с целью последующего выкупа мяса. После этого они погрузили тушу в машину и сообщили, что на данный момент не смогут рассчитаться с пенсионеркой. Один из них написал расписку с указанием несуществующих личных данных и пообещал вскоре перевести деньги. Однако, перевода от него ни на следующий день, ни позже не последовало. После он вообще перестал отвечать на звонки и добавил номер пенсионерки в чёрный список, - рассказали в МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 27-летний ранее судимый за схожие имущественные преступления подозреваемый. Мужчина рассказал, что собирался продать мясо, однако оно быстро испортилось. Тогда он увёз его в Иволгинский район и скормил собакам. Свою вину он признал и возместил пенсионерке причиненный ущерб в 30 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site

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