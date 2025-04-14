Жители Джидинского района пожертвовали два автомобиля для бойцов СВО

В ближайшее время в зону специальной военной операции отправятся еще два автомобиля из Бурятии.

- Джидинцы передали транспортные средства для поддержки наших земляков. Одним из автомобилей стал ВАЗ 2107, а второй — ВАЗ 2106. Автомобили переданы в БРО «Боевое братство» для дальнейшей отправки на передовую, - сообщили в администрации района.

Администрация района обращается ко всем неравнодушным гражданам: если у вас есть возможность предоставить автомобили марки ВАЗ модельного ряда с 2101 по 2107, поддержите наших земляков, находящихся в зоне СВО.

Фото: администрация Джидинского района