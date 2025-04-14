Общество 14.04.2025 в 17:36

Жители Джидинского района пожертвовали два автомобиля для бойцов СВО

Их передали в БРО «Боевое братство» для дальнейшей отправки на передовую
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Джидинского района пожертвовали два автомобиля для бойцов СВО

В ближайшее время в зону специальной военной операции отправятся еще два автомобиля из Бурятии.

- Джидинцы передали транспортные средства для поддержки наших земляков. Одним из автомобилей стал ВАЗ 2107, а второй — ВАЗ 2106. Автомобили переданы в БРО «Боевое братство» для дальнейшей отправки на передовую, - сообщили в администрации района.

Администрация района обращается ко всем неравнодушным гражданам: если у вас есть возможность предоставить автомобили марки ВАЗ модельного ряда с 2101 по 2107, поддержите наших земляков, находящихся в зоне СВО.

 

Фото: администрация Джидинского района

Все новости

Жители Джидинского района пожертвовали два автомобиля для бойцов СВО
14.04.2025 в 17:36
РЖД выделили гранты студентам, посвятившим дипломы вопросам развития ВСЖД
14.04.2025 в 17:34
Житель Бурятии скормил украденную корову собакам
14.04.2025 в 17:11
«Будем гореть или не будем гореть – зависит от нас»
14.04.2025 в 17:06
В Бурятию не попали подозрительные кормовые добавки из Китая
14.04.2025 в 16:58
В Бурятии появится МФЦ с амфитеатром, кафе и теплой улицей
14.04.2025 в 16:47
Предприятия Улан-Удэ украшают свои фасады к 80-летию Великой Победы
14.04.2025 в 16:24
Бизнесмен из Бурятии отбился от американцев
14.04.2025 в 15:56
Жители Бурятии примут участие в международном фестивале анимационного кино
14.04.2025 в 15:46
Житель Улан-Удэ лишился автомобиля и получил крупный штраф
14.04.2025 в 15:43
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 апреля

Читайте также
Житель Бурятии скормил украденную корову собакам
Мошенник-скотокрад обманом забрал животное у пожилой сельчанки
14.04.2025 в 17:11
«Будем гореть или не будем гореть – зависит от нас»
Глава Бурятии обратился к жителям республики
14.04.2025 в 17:06
В Бурятии появится МФЦ с амфитеатром, кафе и теплой улицей
Масштабный объект обещают открыть уже летом этого года
14.04.2025 в 16:47
Предприятия Улан-Удэ украшают свои фасады к 80-летию Великой Победы
Символом 80-летия Победы стала скульптура «Родина-мать зовёт!» в Волгограде
14.04.2025 в 16:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru