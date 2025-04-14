Общество 14.04.2025 в 17:36
Жители Джидинского района пожертвовали два автомобиля для бойцов СВО
Их передали в БРО «Боевое братство» для дальнейшей отправки на передовую
В ближайшее время в зону специальной военной операции отправятся еще два автомобиля из Бурятии.
- Джидинцы передали транспортные средства для поддержки наших земляков. Одним из автомобилей стал ВАЗ 2107, а второй — ВАЗ 2106. Автомобили переданы в БРО «Боевое братство» для дальнейшей отправки на передовую, - сообщили в администрации района.
Администрация района обращается ко всем неравнодушным гражданам: если у вас есть возможность предоставить автомобили марки ВАЗ модельного ряда с 2101 по 2107, поддержите наших земляков, находящихся в зоне СВО.
Фото: администрация Джидинского района