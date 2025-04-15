Взлетно-посадочные полосы в Бурятии отремонтируют за 5 миллиардов рублей. Это взлетные полосы в аэропортах п. Таксимо и в п. Нижнеангарске. Они будут модернизированы по нацпроекту «Эффективная транспортная система». Об этом сообщил министр по развитию транспорта республики Александр Гоге во время рабочего визита в п.Таксимо и п. Нижнеангарск.

Сейчас взлетно-посадочная полоса аэропорта в п.Таксимо имеет грунтовое покрытие.

- Аэропорт построили в 1984 году. Стараемся поддерживать как взлетную полосу, так и инфраструктуру, но реконструкция здесь крайне необходима. Сейчас у нас 5 рейсов в неделю, а летом, обычно, количество рейсов увеличивается, — сообщил Сергей Болтачев, начальник аэропорта в п. Таксимо.

Аэропорт в Нижнеангарске включен в мастер-план развития г. Северобайкальск. Прежде всего, здесь нужна новая взлетно-посадочная полоса большей длины и лучшего покрытия.

- Сейчас мы переводим объекты из федеральной собственности в региональную. После завершения процесса приступим к разработке проектной документации, — отметил Александр Гоге.

Строительные и монтажные работы планируют начать с 2027 года.

Фото: скриншот видео, минтранс РБ