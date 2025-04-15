В Бурятии рабочим «Закаменска» крупно задолжали

В Бурятии АО «Закаменск» задолжало зарплату работникам. Как сообщили в прокуратуре, 23 сотрудника предприятия своевременно не получили зарплату за февраль на общую сумму 1,8 млн рублей.Прокуратура внесла руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона и возбудила в отношении него административное дело. После вмешательства надзорного ведомства с рабочими полностью рассчитались.