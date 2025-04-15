Общество 15.04.2025 в 10:33

В Бурятии рабочим «Закаменска» крупно задолжали

В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии рабочим «Закаменска» крупно задолжали
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии АО «Закаменск» задолжало зарплату работникам. Как сообщили в прокуратуре, 23 сотрудника предприятия своевременно не получили зарплату за февраль на общую сумму 1,8 млн рублей.

Прокуратура внесла руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона и возбудила в отношении него административное дело. После вмешательства надзорного ведомства с рабочими полностью рассчитались.
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долги по зарплате

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