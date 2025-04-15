Труженица тыла в Бурятии отпраздновала сотый день рождения

В Хоринском районе Бурятии вековой юбилей отмечает труженица тыла Евдокия Ахадаевна Алдырова. Она родилась ровно 100 лет назад – 15 апреля 1925 года в улусе Нарин-Кунта Ольхонского района Иркутской области.

После смерти матери родной дядя привез ее вместе с братьями и сестрами в Бурятию. Когда в 1945 он погиб на войне Евдокия Ахадаевна, будучи тогда шестиклассницей, пошла работать вместе с тетей в колхоз, чтобы прокормить всю семью.

- Во время войны все подростки, женщины, старики работали на разных работах: возили на санях сено, солому, дрова; весной в качестве пахаря, бороновальщиками; на сенокосе – косарями, на конной сенокосилке сноповязальщицами. Было тяжело. Но каждый из нас понимал, что только так мы можем помочь нашим бойцам на фронте, только так мы сможем приблизить нашу общую Победу, - рассказывает юбиляр.

После войны девушка окончила курсы бухгалтеров и работала бухгалтером в колхозе, а чуть позже старшим бухгалтером в Хоринском лесхозе. В 1959 году была избрана депутатом Орсовского избирательного округа Хоринского Сельского Совета депутатов трудящихся Бурятской АССР. В 1980 году уволена, в связи с уходом на пенсию по возрасту.

Муж Евдокии Ахадаевны Очир Семенович Васильев был участником Великой Отечественной войны и имеет много наград. У них родилось трое сыновей и одна дочь. А сейчас уже 12 внуков и 15 правнуков.

В день рождения и празднование 100-летия Евдокие Ахадаевне вручили персональные поздравления от Президента РФ, Главы РБ, мэра Улан-Удэ и сертификат на единовременную денежную выплату, рассказали в минсоцзащиты республики.

Фото: минсоцзащиты Бурятии