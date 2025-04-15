Общество 15.04.2025 в 11:01

В Бурятии соберутся гиды с трех регионов

Они обсудят легализацию деятельности экскурсоводов и повышение качества туруслуг
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии соберутся гиды с трех регионов

С 17 по 19 апреля на Съезде гидов Бурятии в Улан-Удэ соберутся представители туриндустрии из трёх регионов нашей страны (возрастное ограничение 12+).

- Сегодня туристическое сообщество Бурятии продолжает активно развиваться, поэтому для обмена опытом привлекаются успешные практики и лидеры туристической сферы Алтайского края и Иркутской области. На Съезде будут обсуждаться темы аттестации экскурсоводов, легализации их деятельности, повышения профессионального уровня и качества экскурсионных услуг, - сообщили в минтуризма Бурятии.

Во время Съезда пройдут встречи туроператоров и гидов-экскурсоводов, будут разработаны новые формы и современные подходы во взаимодействии с туристами.

По всем вопросам участия обращайтесь по телефону: +7(3012)555-045.

Возрастное ограничение 12+


Фото: loon.site

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