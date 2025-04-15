Ветеран СВО из Тарбагатайского района расширил подсобное хозяйство

Ветеран СВО Владимир Китаев обратился за помощью в филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии. У Владимира Леонидовича свое личное подсобное хозяйство, он держит скот, но давно мечтал расширить дело.

- Ветеран хотел оформить соцконтракт по направлению «Развитие личного подсобного хозяйства» для того, чтобы расширить свое хозяйство. Социальный координатор в Тарбагатайском районе Вероника Ефимова оперативно помогла ветерану собрать и направить пакет документов в социальную защиту населения на оформление контракта, - рассказали в фонде.

Владимир Леонидович вскоре получил положительное решение и денежные средства на развитие хозяйства. На полученные средства ветеран приобрел крупнорогатый скот, свиней и корм для скота.

- Хочется выразить слова благодарности социальному координатору филиала фонда «Защитники Отечества» Веронике Ефимовой за то, что сопровождала меня в получении государственной социальной помощи. Благодаря социальному контракту наша семья уже сейчас видит решение многих финансовых проблем. Даже, работая на селе в личном подсобном хозяйстве, можно развиваться и получать доход. В дальнейшем планирую увеличить поголовье дойных коров, – поделился своими планами Владимир Китаев.

Мы желаем Владимиру Леонидовичу успехов и процветания в его деле!

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества»