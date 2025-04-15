Общество 15.04.2025 в 11:48

В селе Бурятии незаконно прописался житель Африки

К уголовной ответственности за это привлекут местную жительницу
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В селе Бурятии незаконно прописался житель Африки

В Бурятии к уголовной ответственности за преступление в сфере миграции будет привлечена 23-летняя жительница Бичурского района. Она незаконно прописала в своем доме в селе Бичура 35-летнего уроженца одной из стран Западной Африки.

Факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранца сотрудники отдела по вопросам миграции выявили 8 апреля.

- Участковым полиции была проведена проверка, по результатам которой установлено, что 23-летняя уроженка Бичурского района фиктивно зарегистрировала по месту пребывания в частном доме, где она владеет долей на праве собственности, своего сожителя – 35-летнего уроженца одной из стран Западной Африки, которого она пригласила по гостевой визе. Документы о его регистрации она подала через Госуслуги в марте, а сама проживала вместе с мужчиной и общим ребенком в Московской области. В дальнейшем мужчина планировал подать документы для получения вида на жительство, - рассказали в местной полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

Фото: loon.site

Теги
прописка африканец

Все новости

Театр «Байкал» приглашает на концерт «Песни военных лет»
15.04.2025 в 11:55
Бурятию снова накроет снег
15.04.2025 в 11:53
В селе Бурятии незаконно прописался житель Африки
15.04.2025 в 11:48
В Бурятии снизился спрос на новые авто
15.04.2025 в 11:28
В Бурятии оставшаяся без четырехмесячного малыша мать подожгла дом
15.04.2025 в 11:21
Ветеран СВО из Тарбагатайского района расширил подсобное хозяйство
15.04.2025 в 11:11
Коллектив аферистов убедил жителя Улан-Удэ в необходимости расстаться с деньгами
15.04.2025 в 11:04
В Бурятии соберутся гиды с трех регионов
15.04.2025 в 11:01
Труженица тыла в Бурятии отпраздновала сотый день рождения
15.04.2025 в 10:51
В Бурятии рабочим «Закаменска» крупно задолжали
15.04.2025 в 10:33
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 апреля

Читайте также
Бурятию снова накроет снег
Снегопады будут сопровождаться сильным ветром
15.04.2025 в 11:53
В Бурятии снизился спрос на новые авто
Потенциальные покупатели предпочитают хранить деньги на депозитах
15.04.2025 в 11:28
Ветеран СВО из Тарбагатайского района расширил подсобное хозяйство
В этом ему помогла субсидия по соцконтракту
15.04.2025 в 11:11
В Бурятии соберутся гиды с трех регионов
Они обсудят легализацию деятельности экскурсоводов и повышение качества туруслуг
15.04.2025 в 11:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru