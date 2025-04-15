В селе Бурятии незаконно прописался житель Африки

В Бурятии к уголовной ответственности за преступление в сфере миграции будет привлечена 23-летняя жительница Бичурского района. Она незаконно прописала в своем доме в селе Бичура 35-летнего уроженца одной из стран Западной Африки.

Факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранца сотрудники отдела по вопросам миграции выявили 8 апреля.

- Участковым полиции была проведена проверка, по результатам которой установлено, что 23-летняя уроженка Бичурского района фиктивно зарегистрировала по месту пребывания в частном доме, где она владеет долей на праве собственности, своего сожителя – 35-летнего уроженца одной из стран Западной Африки, которого она пригласила по гостевой визе. Документы о его регистрации она подала через Госуслуги в марте, а сама проживала вместе с мужчиной и общим ребенком в Московской области. В дальнейшем мужчина планировал подать документы для получения вида на жительство, - рассказали в местной полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

Фото: loon.site