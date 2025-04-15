Общество 15.04.2025 в 11:53

Бурятию снова накроет снег

Снегопады будут сопровождаться сильным ветром
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Текст: Андрей Константинов
Бурятию снова накроет снег
Фото: freepik.com
О предстоящем ухудшении погоды предупредили синоптики Бурятии. Она начнет портиться уже сегодня вечером.

По данным Гидрометцентра, сегодня ночью на большей части республики и завтра днем местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега различной интенсивности. Также прогнозируется сильный ветер - 9-14, в отдельных районах до 17-22 м/с. Температура воздуха также понизится: сегодня ночью по республике будет +1, +6, местами 0, -5. Завтра днем +6, +11, местами 0, +5 градусов.

В Улан-Удэ сегодня ночью пройдет дождь с переходом в мокрый снег, завтра днем осадков не ожидается. Ветер северо-западный 9-14, порывы до 16-21 м/с. Температура ночью +2, +4, днем +7, +9 градусов.

В связи с непогодой жителей республики просят отказаться от поездок на дальние расстояния и выходов на горные маршруты. При сильном ветре также необходимо ограничить выход из зданий и не оставлять детей без присмотра.
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