Жители Бурятии вновь смогут принять участие в конкурсе видеофильмов на лучшее путешествие. С 1 мая 2025 года начинается прием заявок на участие в III Всероссийском конкурсе на лучшее путешествие «Дальний Восток – Земля приключений» (возрастное ограничение 18+).

- Главное нововведение этого сезона — расширение географии путешествий. Принимать участие в конкурсе смогут участники, которые сняли свой материал на территориях, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны России. Ранее допускались только фильмы о путешествии по Дальнему Востоку, - сообщили в правительстве Бурятии.

Напомним, во втором сезоне конкурса призерами стали трое жителей Бурятии среди более 600 претендентов, снявших свои путешествия по республике.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо снять короткометражный фильм длительностью до 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток или в Арктику и до 15 января 2026 года направить его на оценку жюри через сайт путешественникдв.рф.

Конкурс проходит в нескольких номинациях: пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе и другие), водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг и другие), зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг и другие), а также новая номинация — арктическое путешествие.

Главный приз за лучшее видео составляет 3 миллиона рублей. За победу в одной из номинаций можно получить 1 миллион рублей, за 2-е место — по 300 000 рублей, а за 3-е место — по 100 000 рублей.

Принять участие в конкурсе могут как дети с десяти лет (под руководством взрослых), так и взрослые, для которых возрастного ценза нет.

Путешествие должно быть совершено в период не ранее 1 мая 2023 года и не позднее 15 января 2026 года. Одним из условий участия в конкурсе является обязательное уведомление МЧС о маршруте, если он проходит по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни.

Конкурс проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и НКО «Фонд развития социальных инициатив».

Возрастное ограничение 18+





Фото: loon.site