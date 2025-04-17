Забайкалье пустеет быстрее Бурятии

Среди трех субъектов Байкальского региона наша республика никогда не была в лидерах по демографии. Так уж исторически сложилось. Самым многочисленным традиционно являлась Иркутская область. За ней шли Читинская область (ныне Забайкальский край) и Бурятия. Но демографическая драма, которая разыгрывается на наших глазах у восточного соседа республики, скоро изменит расстановку сил. Вторыми по населению в Байкальском регионе станем мы.Недавно Бурятстат обнародовал информацию о численности населения республики. По состоянию на 1 января 2025 года в Бурятии насчитывалось 971,1 тыс. человек. Год назад было 971,9 тыс. Республика продолжает сползать вниз.С момента переписи населения, которая прошла в 2020 году, Бурятия из былых более 978 тыс. человек потеряла 7,5 тысячи. После переписи население снизилось на 0,77%.Забкрай на начало нынешнего года имел население порядка 982,5 тыс. человек. Напомним, по результатам переписи-2020 в крае насчитывалось чуть более миллиона человек. После переписи Забкрай уже потерял примерно 2,15% своего населения. Скорость снижения населения в Забайкальском крае в три раза выше, чем в Бурятии. Если такая картина сохранится, то момент, когда республика обгонит восточного соседа по числу жителей, наступит довольно быстро.Кстати, накануне переписи-2020 считалось, что в Забкрае проживает около 1,06 млн человек. Уточненная переписчиками цифра в 1,004 млн несколько шокировала. Ведь «пропало» примерно 55 тыс. забайкальцев. Для сравнения, в Бурятии «исчезло» примерно 7350 человек.И вот в 2023 году случился печальный, но закономерный прецедент: впервые после смерти Сталина забайкальцев стало менее миллиона. Это знаковое событие отметилось публикациями в краевых СМИ. А ведь во времена позднего СССР Читинская область динамично двигалась к 1,4 млн жителей.Бурятия ушла ниже миллионного уровня гораздо раньше – в 2001 году. Уж очень небольшим было превышение миллионной отметки, и оно стремительно растворилось.Если провести демографические параллели, то по количеству жителей сегодняшняя Бурятия отброшена примерно в 2012 год. Ну а нынешний Забкрай вернулся вообще в сталинское время.По уровню жизни Чита и Улан-Удэ находятся примерно на одном уровне, далеко не в начале рейтинга. Тем не менее в столице Бурятии все же чуть повеселее, чем в соседнем регионе. Стройки, мастер-планы, льготы и так далее. Возможно, именно поэтому жители Забайкалья регулярно переезжают на ПМЖ в Бурятию?Прошлый год это вновь подтвердил. «По Дальневосточному федеральному округу миграционное сальдо было положительным – 309 человек. Прирост населения сложился за счет миграционного обмена с Забайкальским краем – 652 человека. Наибольший отток населения наблюдался в Республику Саха (Якутия) – 266 человек, Приморский край – 68 и Камчатский край – 29 человек», - напомнили в Бурятстате.Тем не менее шанс стать регионами-миллионниками у Бурятии и Забкрая все еще есть, пусть и не так быстро, как хотелось бы.На открытом совещании «Наша Бурятия» Алексей Цыденов дал идеологическое направление Бурятии на ближайшие годы. Глава сказал: «Главная задача – это народосбережение и народопреумножение». Вокруг этого строились и будут строиться проекты-программы развития Бурятии.«А для чего все это? Что для нас с вами является главным? Зачем нам хорошая дорога? Зачем нам хорошая работа? Зачем нам хорошая больница? Зачем нам школа и детский сад? Народосбережение. Даже больше скажу, народопреумножение. Мы должны быть. Сегодня это вызов всем нам. Глобальная задача как перед народом, перед нацией. Все, что мы делаем, это ради нашего будущего. Еще несколько лет назад в Республике Бурятия коэффициент рождаемости был выше двух: каждая женщина соответствующего возраста в среднем рожала двоих детей. Минимальный уровень для сохранения народа - это коэффициент 2,3 - 2,4, у разных ученых по-разному. Но не ниже двух. Сейчас в Бурятии коэффициент рождаемости - 1,6. В России еще ниже - 1,4. С каждым следующим годом нас становится меньше. С каждым следующим поколением - меньше. А нас должно быть много», - выступил тогда глава республики.Одновременно Алексей Цыденов подчеркнул, что мы с уважением относимся ко всем нашим соседям: республикам Средней Азии, южным соседям, Китаю.Как известно, в Бурятию приезжают из этих стран, открывают киоски по продаже фруктов, заведения общепита, торгуют одеждой, строят дороги, работают в других местах — одним словом, живут в республике.Слова Алексея Цыденова прозвучали на фоне того, что Бурятстат зафиксировал, что в январе 2025 года естественный прирост населения наблюдался лишь в двух муниципальных районах республики - Иволгинском и Окинском. Наибольшая естественная убыль населения отмечена в Джидинском, Тункинском, Северо-Байкальском и Баунтовском районах.В Бурятии по итогам января превышение смертности над рождаемостью составило 317 человек. Это и есть естественная убыль населения. Не исключаем, что в цифру по смертности Бурятстат включает погибших на спецоперации. Но демографическому балансу все равно, по какой причине умер человек.Сегодня в России идет большой межрегиональный «турнир на выживание». Регионы конкурируют за людей, за специалистов, переманивают. Бурятия в этом деле не худшая, но и не фаворит.На гигантских просторах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов естественный прирост за первый месяц года дали лишь Якутия и Тыва. Имеются округа, где нет ни единого региона, который бы показал рост населения. Вниз идут даже благополучные по уровню жизни Москва и Санкт-Петербург.Естественный прирост населения наблюдается лишь в Северо-Кавказском федеральном округе — главном претенденте на победу в «турнире». В других местах фиксируется кризис различной интенсивности.Впрочем, естественная убыль населения и низкая рождаемость сейчас вполне объяснимы. В репродуктивный возраст вступило поколение 90-х, когда рождаемость в России упала из-за экономических проблем. За последнее десятилетие количество женщин в возрасте от 20 до 30 лет, по данным РБК, сократилось почти на треть.Ожидать, что резко сократившееся женское население фертильного возраста поможет стремительно улучшить демографию, было бы странно. Поэтому нужно пока применять другие методы для увеличения населения республики: удерживать людей от отъезда и больше привлекать переселенцев из других регионов России. Удобной жизнью, зарплатами, отсутствием кумовства, перспективами учебы, саморазвития и карьеры и т. д.В этом плане нашей республике есть над чем работать, но и поводы для гордости тоже есть.Допустим, учеба молодежи. Бурятская ГСХА, ВСГУТУ и БГУ победили и стали участниками дальневосточного трека в программе министерства науки и высшего образования «Приоритет-2030». Благодаря этому университеты получат серьезную финансовую поддержку в сумме 440 млн рублей.Всего в конкурсе участвовало 14 вузов из ДФО, и БГСХА заняла первое место. Теперь все три наших университета выйдут на новый уровень. Опыт сельхозакадемии показывает, что участники смогут использовать лучшие возможности: развивать передовые исследования, запускать современные образовательные программы и готовить специалистов, востребованных в регионе.Вместе с тем наши школьники настолько талантливы и хорошо подготовлены, что без труда могут выиграть грант и поехать получать образование за границей. Многие ребята уезжают в Китай, кто-то едет в Европу, кто-то в другие регионы. Однако стоит ли менять родные стены на чужой регион и рядовой вуз? Если уж переезжать, то только для учебы в топовых вузах страны и дружественного мира.«Многие сейчас поступают за границу. И очень многие - в Китай. В Китае существует грантовая система. При успешном окончании школы - красный аттестат, золотая медаль, волонтерские часы, спортивная деятельность — все эти достижения суммируются и студенту предоставляется грант. Он бывает не только на обучение. Но и на проживание, и на питание, и на транспорт. Гранты бывают 50%, 100%, когда все бесплатно… В общем, они еще подразделяются», - рассказал на совещании «Наша Бурятия» один из студентов.Компания «Новая земля» при подготовке мастер-плана Улан-Удэнской агломерации, который сейчас реализуется, провела широкую оценку текущего положения. В том числе в образовании.Компания указала, что в 2021 году 59% абитуриентов Улан-Удэ уехали получать высшее образование в другие города: Иркутск (338 человек), Москву (185), Новосибирск (168), Санкт-Петербург (147) и др.В вузы Улан-Удэ поступает на учебу преимущественно молодежь из Республики Тыва и Забайкальского края, которые испытывают дефицит высших учебных заведений.Впрочем, выводы простые: чтобы достойнее смотреться в межрегиональном поединке на выживание, республике нужно устранить еще несколько своих слабых мест. Лишь в одном можно быть уверенным — нашего восточного соседа, то есть Забкрай, мы победим. Пусть к нам переезжает еще больше забайкальцев. Солнечная Бурятия ждет новых жителей.