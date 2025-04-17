Общество 17.04.2025 в 09:56

Знамя Победы вернулось в Бурятию из Забайкальского края

В акции «Эстафета Победы» приняли участие поселения Бурятии и Забкрая
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Текст: Служба информации "Номер один"
Знамя Победы вернулось в Бурятию из Забайкальского края

Торжественный митинг, приуроченный к межрегиональной акции «Эстафета Победы» состоялся в городе Кяхта в Бурятии в среду, 16 апреля. Глава села Урлукское Красночикойского района Забайкальского края передал Знамя Победы городу Кяхта.

В акции приняли участие все поселения Кяхтинского района Бурятии и Красночикойского района Забайкальского края.

- Это замечательная традиция Кяхтинского района Бурятии и Красночикойского района Забайкальского края. Мы ценим такое отношение к Великой Победе. У нас нет права забыть подвиг наших ветеранов. Мы должны быть достойны памяти павших, - отметила замруководителя администрации главы Республики Бурятия и правительства РБ по информационной политике, связям с общественностью и общественных проектов Ирина Доржиева.

- Это - не просто символ Победы, это символ нашего героизма, стойкости наших советских воинов, тружеников тыла. Это символ объединения, сплочения, нашего общего дела. И в это неспокойное время мы уже по-другому воспринимаем данное мероприятие. Именно такими делами мы чтим память нашим воинам, павшим в Великой Отечественной войне, — отметил глава Кяхтинского района Андрей Фомин.

Акция «Эстафета Победы» стартовала 11 февраля 2025 года в пгт. Наушки и запустила передачу Знамени Победы через все поселения района. 11 апреля знамя было передано в Красночикойский район, где также было передано по всем поселениям. 16 апреля знамя передали в Кяхту.

Также в этот день состоялась передача Ленты Памяти от Бичурского района, которая после завершения мероприятий в Кяхте будет направлена в Улан-Удэ для объединения в одну большую ленту, символизирующую единство и высокие патриотические чувства народа.

- Для нас большая честь быть участниками этого мероприятия. Это акция проводится не для галочки, а с душевным чувством. Спасибо всем организаторам и жителям района, - поблагодарил глава Красночикойского района Евгений Гостев.

На митинге участники акции почтили память защитников Отечества минутой молчания у памятника павшим в Великой Отечественной войне и возложили цветы к монументу. В завершение дня жители прошли по улицам города с портретами своих героев, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины.

Отметим, что традиция проведения эстафет Знамени Победы возникла в Кяхтинском районе в 1995 году и продолжается с участием ветеранов, пограничников и жителей всех 17 поселений района вдоль российско-монгольской границы.

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Фото: правительство Бурятии

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