В Улан-Удэ мошенники отправили пенсионера в полицию за деньгами

Заморочив голову 76-летнего жителя Улан-Удэ и выудив у него 1,3 млн рублей мошенники отправили его в полицию за деньгами. Пожилой мужчина до самого последнего момента не понимал, что стал жертвой отработанной мошеннической схемы.

Началось все со звонка с липового «Пенсионного фонда России». Звонивший сообщил, что горожанину нужно подать документы для пересмотра трудового стажа и пересчета пенсии.

- В ходе разговора «сотрудник» продиктовал фамилию имя и отчество горожанина, однако назвал неверную дату рождения. После звонивший попросил продиктовать четырёхзначный код из сообщения от портала Госуслуг. Текст сообщения гласил: «Подтверждение смены пароля на Госуслугах. Никому не сообщайте код. Его спрашивают ТОЛЬКО мошенники». Но несмотря на предупреждение, мужчина все же продиктовал цифры аферисту. Далее мошенник попросил продиктовать шестизначный код для входа, в, якобы, приложение Пенсионного фонда. Тут же на сотовый телефон поступило сообщение от Госуслуг с текстом: «Вход на Госуслуги. Никому не сообщайте код. Его спрашивают ТОЛЬКО мошенники». Однако мужчина, игнорируя предупреждение, вновь продиктовал код, - рассказали в полиции республики.

После, уже по классике, улан-удэнцу позвонил лже-сотрудник службы безопасности Госуслуг, сообщив, что пенсионер ранее общался с мошенниками и поэтому его личный кабинет в портале заблокирован. Он соединил горожанина со «следователем по мошенническим преступлениям» из Москвы, который сразуже поинтересовалчя сколько у пенсионера денег. Ничего еще не подозревающий мужчина ответил, что у него есть около миллиона рублей.

- У пенсионера спросили домашний адрес и убедили передать деньги для сохранности следователю и даже попросили запомнить пароль «Соболь», который нужно будет сообщить курьеру. Вечером к нему прибыл юноша азиатской внешности 16-18 лет, которому он и отдал 1,3 млн рублей наличными. Позже мужчине вновь позвонил лже-следователь, сообщивший, что деньги доставлены однако «сотрудники» не досчитались 239 тысяч рублей, которые, вероятно, украл курьер. Однако вскоре их нашли и посоветовали

Пенсионеру забрать их полиции. Аферист продиктовал мужчине адрес и назвал фамилию следователя, - добавили в МВД.

Разумеется, когда мужчина пришел туда, ни следователя, ни денег там не оказалось. В полиции заведено уголовное дело.

Фото: loon.site