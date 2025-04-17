Общество 17.04.2025 в 10:24

Жителей Улан-Удэ зовут на «Библионочь»

Она порадует гостей увлекательными мастер-классами, творческими встречами, играми
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Улан-Удэ зовут на «Библионочь»

26 апреля в Национальной библиотеке Бурятии пройдет «Библионочь» (возрастное ограничение 6+). В рамках акции на всех этажах библиотеки для гостей проведут увлекательные мастер-классы, творческие встречи, игры, экскурсии и другие полезные активности.

Так, на первом этаже развернётся большой книжный маркет, в котором примут участие Книжная лавка, независимый книжный «Своя комната» и писатели Бурятии.

В студии Центра обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности посетители смогут прочесть любимое стихотворение о Великой Отечественной войне для записи ролика «Помню, горжусь!», а также посетить презентацию изданий специальных форматов для маленьких слепых детей и поучаствовать в интерактивных играх.

На втором этаже для гостей «Библионочи» расположится магазин, где можно будет приобрести разнообразные изделия и сувениры от мастеров Улан-Удэ. Там же разместится выставка с самыми интересными и значимыми страницами газет времён ВОВ (6+).

В читальном зале на втором этаже расположится детская площадка «Свои писатели» (6+). Здесь пройдёт презентация книги «Усы капитана» Ирины Белоусовой и встречи с детскими писательницами - Татьяной Григорьевой и Ниной Артугаевой.

В краеведческом отделе на третьем этаже читателей ждёт акция «Найди своего героя» (6+). Сотрудники библиотеки помогут каждому желающему найти своего предка-участника ВОВ, расскажут о Книгах памяти и других ресурсах для помощи необходимой информации. 

В холле третьего этажа расположится экспозиция «К штыку приравнялось перо (6+). Она расскажет о писателях Бурятии — участниках Великой Отечественной войны».

В зале литературы по культуре и искусству на четвертом этаже посетителей познакомят с песнями времён Великой Отечественной войны на пластинках и проведут урок по живописи «Открытка для героя» (6+).

На шестом этаже библиотеки, в Отделе редких книг и книжных памятников, посетители смогут сделать книжную закладку, поиграть в интерактивную игру «Районы Бурятии и пройти уроки машинописи (6+).

На крыше Национальной библиотеки состоится концерт бард-кафе «Поющий родник» и клуба гитарной песни «Оранжевый кот» (6+). В программе прозвучат стихи и песни Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Владимира Ланцберга, Александра Розенбаума, а также авторские стихи и песни советских композиторов, посвященные ВОВ.

В Усадьбе Молчанова пройдут мастер-классы по изготовлению куклы-берегини и созданию коллажа, а также состоится апрельская встреча книжного клуба «Мүр», которую проведут в формате литературного бинго (6+).

Завершится Библионочь розыгрышем призов и концертом известного певца и мультиинструменталиста Антона Макарова, который пройдет в литературно-музыкальной гостиной на третьем этаже (6+).

Подробную программу «Библионочи» можно найти на сайте библиотеки и в официальном сообществе ВКонтакте.

«Библионочь-2025» стартует 26 апреля в 17:00. Вход по билетам.

Всероссийская просветительская акция «Библионочь – 2025» в этом году приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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