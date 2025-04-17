Общество 17.04.2025 в 10:31

Арабов заинтересовали монгольские овцы

Саудовская Аравия готова закупать до 2 миллионов голов скота
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Текст: Иван Иванов
Арабов заинтересовали монгольские овцы
Фото: архив «Номер один»
Делегация Саудовской Аравии из Департамента карантина животных завершила работу в Монголии по оценке возможных поставок овец. В ходе визита арабы провели двусторонние встречи с представителями министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, Главного управления ветеринарии и Ассоциации мясной промышленности, сообщает агентство «Монцамэ». Основное внимание было уделено ветеринарной системе, здоровью сельскохозяйственных животных и возможности поставок живого скота и куриных яиц из Монголии на рынок Саудовской Аравии.

Саудовской Аравии с населением свыше 34 миллионов человек необходимо импортировать около 2 миллионов овец во время хаджа, ежегодного мусульманского паломничества.
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