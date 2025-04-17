Житель Бурятии сэкономил почти миллион долларов на почке

Об очередной операции по пересадке почки, проведенной врачами Республиканской клинической больницы, рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. На этот раз пациент оказался необычным – это житель республики, проживающий в США. Он специально вернулся в Бурятию ради операции по трансплантации органа.По словам пациента, данная операции в США обошлась бы ему в 900 тысяч долларов. В России же подобные трансплантации проводят бесплатно.Как уточнила Евгения Лудупова, операция прошла успешно, пациента уже выписывают. Донором органа для мужчины выступила его мама.«Этот случай является ярким примером того, что наша отечественная медицина находится на высоком уровне, а наши бурятские врачи — это настоящие высококвалифицированные профессионалы своего дела. Для наших жителей мы делаем медицину еще ближе и качественнее», - отметила глава Минздрава Бурятии.Напомним, Бурятия стала 35-м регионом России, который внедрил трансплантацию почек. Первая операция прошла в сентябре 2021 года, за прошедшее время врачи Республиканской больницы выполнили уже более 15 успешных трансплантаций.