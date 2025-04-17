Полицейский в Улан-Удэ оказался участником ОПГ

Сотрудник миграционного подразделения Бурятского гарнизона полиции оказался участником преступной группы, занимающихся фиктивной постановкой на учет иностранцев. Помимо него перед судом предстанут еще шесть участников, обвиняемых в организации незаконной миграции, превышении должностных полномочий и даче взятки.

- Следствием установлено, что в 2022-2023 годах обвиняемые в составе организованной группы, в которую в том числе входили адвокат и сотрудник полиции из управления по вопросам миграции, за денежное вознаграждение выдавали по подложным документам разрешения на временное проживание в России и вида на жительство пяти иностранным гражданам. Они фиктивно ставили их на учет по месту пребывания, оформляли для них фиктивные браки с местными жителями и изготавливали другие подложные документы, включая справки о беременности супругов. За свои преступные услуги злоумышленники получали от иностранцев от 600 до 700 тыс. рублей, - рассказали в Следственном управлении республики.

В итоге соучастники получили от иностранцев не менее 3,2 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ.

- Сотрудник полиции уволен и понесет наказание в установленном законом порядке. Его руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности, - отметили в МВД республики.

Фиктивные браки, заключенные с иностранцами, были признаны недействительными. Также аннулированы выданные им разрешения на временное проживание в России.

Напомним, что ранее были вынесены обвинительные приговоры сотруднице городского отдела управления ЗАГС РБ и сотруднице полиции из подразделения по вопросам миграции, за незаконное вознаграждение способствовавшим участникам группы в достижении их преступных целей.

Фото: Номер один