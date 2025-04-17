В лесах Улан-Удэ установили шлагбаумы и банеры с детскими рисунками

В лесах Улан-Удэ установили 60 шлагбаумов и 96 информационных баннеров с детскими рисунками. На них юные художники изобразили красивые лесные пейзажи, животных и призывы бережно относиться к природе и не разводить костры.

- В Улан-Удэ действует особый противопожарный режим, нахождение в лесах и разведение открытого огня строго запрещено. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит административный штраф от 40 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 100 до 400 тысяч рублей, - напомнили в администрации Улан-Удэ.

Для горожан в Улан-Удэ остаются открытыми тропы для занятия скандинавской ходьбой. Также можно отдохнуть на острове Комсомольский, Богородском и футбольном поле на Верхней Берёзовке, соблюдая правила пожарной безопасности.

Если вы увидели лесной пожар, незамедлительно звоните по телефону 20-44-44 или «112». Берегите наши леса!

Фото: администрация Улан-Удэ