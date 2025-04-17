Общество 17.04.2025 в 11:36
Мэр Улан-Удэ провел городской оргкомитет по подготовке к 80-летию Победы
Особое внимание Игорь Шутенков обратил на праздничное оформление города
Текст: Андрей Константинов
В мэрии Улан-Удэ под председательством Игоря Шутенкова прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию Победы.
- Этот год особенный, мы отмечаем 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Мы подготовили обширную программу мероприятий в каждом районе города. В Улан-Удэ пройдут концерты, экскурсии, спектакли и многое другое. Во дворах ветеранов проведем концерты фронтовых бригад, - рассказал Игорь Шутенков.
В Улан-Удэ живут 11 участников Великой Отечественной войны, 637 тружеников тыла. Каждый к памятной дате получил юбилейную медаль «80 лет Победы».
Праздничные мероприятия в столице республики стартуют уже в эту пятницу, 18 апреля: в парке им. Орешкова состоится открытие памятника Герою Советского Союза, генерал-майору И.В. Балдынову (0+). В этот же день город Улан-Удэ представит конкурсную программу на республиканском смотре-конкурсе народного творчества «Агуу Илалта – Великая Победа!».
В 15:00 в парке им. Жанаева пройдет патриотическая акция «Память. Опора. Единство» в поддержку земляков, участвующих в специальной военной операции (0+).
В честь Дня Победы в Улан-Удэ пройдут уже традиционные мероприятия: «Георгиевская лента», велопробег «Звезда Победы», фестиваль ветеранских коллективов, Марш юных патриотов, акция «Солдатская каша» и многие другие.
Мэр Улан-Удэ обратил особое внимание на праздничное оформление города, в том числе силами предприятий и организаций города, подготовку всех памятников военной истории к памятной дате, бесперебойную организацию работы общественного транспорта в праздничные дни.
- Необходимо усилить работу транспорта, особенно 9 мая. Возможно, горожане захотят посмотреть салют, во всех парках без исключения будут праздничные мероприятия, надо обеспечить работу трамваев и автобусов, - дал поручение Комитету по транспорту Игорь Шутенков.
Праздничную программу к 9 мая смотрите здесь.
- Этот год особенный, мы отмечаем 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Мы подготовили обширную программу мероприятий в каждом районе города. В Улан-Удэ пройдут концерты, экскурсии, спектакли и многое другое. Во дворах ветеранов проведем концерты фронтовых бригад, - рассказал Игорь Шутенков.
В Улан-Удэ живут 11 участников Великой Отечественной войны, 637 тружеников тыла. Каждый к памятной дате получил юбилейную медаль «80 лет Победы».
Праздничные мероприятия в столице республики стартуют уже в эту пятницу, 18 апреля: в парке им. Орешкова состоится открытие памятника Герою Советского Союза, генерал-майору И.В. Балдынову (0+). В этот же день город Улан-Удэ представит конкурсную программу на республиканском смотре-конкурсе народного творчества «Агуу Илалта – Великая Победа!».
В 15:00 в парке им. Жанаева пройдет патриотическая акция «Память. Опора. Единство» в поддержку земляков, участвующих в специальной военной операции (0+).
В честь Дня Победы в Улан-Удэ пройдут уже традиционные мероприятия: «Георгиевская лента», велопробег «Звезда Победы», фестиваль ветеранских коллективов, Марш юных патриотов, акция «Солдатская каша» и многие другие.
Мэр Улан-Удэ обратил особое внимание на праздничное оформление города, в том числе силами предприятий и организаций города, подготовку всех памятников военной истории к памятной дате, бесперебойную организацию работы общественного транспорта в праздничные дни.
- Необходимо усилить работу транспорта, особенно 9 мая. Возможно, горожане захотят посмотреть салют, во всех парках без исключения будут праздничные мероприятия, надо обеспечить работу трамваев и автобусов, - дал поручение Комитету по транспорту Игорь Шутенков.
Праздничную программу к 9 мая смотрите здесь.