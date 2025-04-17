Общество 17.04.2025 в 12:08

Закрытие алкомаркетов в Бурятии не привело к росту безработицы

Об этом сообщили в Республиканском агентстве занятости
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Текст: Иван Иванов
Закрытие алкомаркетов в Бурятии не привело к росту безработицы
Фото: архив «Номер один»
С 1 марта в Бурятии полностью запрещена розничная продажа спиртного в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Также сокращено время продажи алкоголя: если ранее это было разрешено с 9 до 21 часа, то теперь — с 11 до 20 часов.

Как сообщил руководитель Республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев, нововведения не затронули рынок труда - ситуация остается стабильной. Торговые организации, в том числе федеральные, столкнувшиеся с запретом розничной продажи алкоголя, сведения о массовом высвобождении работников в службу занятости не подавали.

Также в центры занятости не обращались продавцы, кассиры и мерчендайзеры, уволенные из данных организаций.

«Сегодня специалисты торговой сферы очень востребованы у работодателей. В этом мы убеждаемся, заходя в любой магазин, где на видном месте висят объявления о срочном требовании продавцов, кассиров, мерчендайзеров, администраторов. Также в службе занятости имеется более 500 вакансий от работодателей сферы торговли. Причем вакансии есть как в Улан–Удэ, так и в районах республики. Стоит сказать, что от торговых организаций сельской местности мы высвобождения также не наблюдаем. В любом случае, сложившуюся ситуацию мы постоянно мониторим и держим на контроле», - рассказал руководитель службы занятости республики.

Кроме того, для соискателей, которые хотят сменить профессию, в службе занятости организовано бесплатное профессиональное обучение как в рамках программы содействия занятости, так и в рамках национального проекта «Кадры». Для чего утверждено более 300 направлений подготовки по профессиям, востребованным на рынке труда.

Подробности по организации профессионального обучения граждан можно узнать на официальном сайте Республиканского агентства занятости населения в разделе «Проекты» и в каждом Центре занятости республики.

Как отметили в агентстве, в Бурятии дефицит рабочей силы наблюдается практически во всех отраслях экономики. На сегодня заявленная работодателями потребность составляет 13 тысяч вакансий.
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