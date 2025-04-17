Общество 17.04.2025 в 12:41

Лучший милиционер Улан-Удэ погиб на СВО

Лейтенанта Батора Эрдыниева считали суровым, но справедливым командиром
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Текст: Андрей Константинов
Лучший милиционер Улан-Удэ погиб на СВО
Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
18 апреля в Улан-Удэ пройдет прощание с лейтенантом из 5-й Гвардейской танковой бригады Батором Эрдыниевым. Он погиб в боях на Донбассе 26 марта 2025 года.

Как сообщил паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Батор Эрдыниев родился 17 апреля 1981 года в Томске. Учился в Баргузинской средней школе, затем в Бурятском государственном университете на историческом факультете.

В 2006-2008 годах прошел службу в 24-й бригаде специального назначения ГРУ. После работал в отделе внутренних дел Железнодорожного района Улан-Удэ. В 2009 году был признан «Лучшим милиционером Улан-Удэ».

«Батор был веселым, отзывчивым, надежным другом и товарищем. Человек разносторонних интересов, активист. С детства увлекался охотой, рыбалкой, спортом, шахматами. В студенческие годы на протяжении нескольких лет был министром спорта исторического факультета. Во время срочной службы был неоднократным чемпионом гарнизона по рукопашному бою. Многократный призер районных и республиканских турниров по вольной борьбе», - сообщается в паблике.
 
В декабре 2023 года Батор Эрдыниев пошел добровольцем на СВО в 5-ю танковую бригаду. В январе 2025 года был награжден медалью «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия».

Лейтенант Батор Эрдыниев с позывным «Баргут» командовал танковым взводом.

«Батор был суровым, но справедливым командиром. В приоритете у него были жизни его бойцов, за каждого стоял горой и верно служил Родине. Всегда имел свое твердое мнение и не изменял своим убеждениям. Для него всегда важным было знать, что каждый вернется домой, живым и невредимым», - рассказывают об офицере в паблике.

Батор Эрдыниев погиб 26 марта 2025 года в районе населенного пункта Дальнее Красноармейского района ДНР. За проявленную отвагу при выполнении боевых задач представлен к награждению орденом Мужества посмертно.

Дома у Батора остались супруга, две дочери, мама, брат и сестра.
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