В Улан-Удэ откроется «Мастерская Старого города» (возрастное ограничение 12+). Событие состоится 19 апреля в 13.00 на втором этаже Дома Союза художников Бурятии.

- Проект «Старый город» больше пяти лет помогает старым домикам исторического центра обрести новую жизнь. И вот наконец-то сам проект нашёл свой дом. Теперь у «Старого города» есть своё пространство – на втором этаже Дома Союза художников Бурятии, - сообщили в минкультуры Бурятии.

В программе мероприятие – встреча с архитекторами Александром Яковлевым и Ириной Аляскиной на тему «Идентичность в архитектуре Улан-Удэ», беседа с Намгар и Евгением Золотарёвым о старинных песнях в современной музыке, встреча с искусствоведом Людмилой Цыреннимаевой, просмотр видеоверсии спектакля «Дом» Сойжин Жамбаловой, мастер-классы по коллажу и созданию фирменных брелков с выставки «Миф и архив» и многое другое.

ПРОГРАММА ОТКРЫТИЯ:

13:00-14:00 Официальное открытие Мастерской Старого города. Рассказ о мурале художниц Марии Намоловой и Даримы Кантаковой. Презентация совместного проекта с Этнографическим музеем – раскраски Старого города, которые создал художник Артём Маганов. Короткие презентации новых проектов «Старого города» и его резидентов в формате печа-куча – конференция и школа «СООБЩА», архитектурная школа «ШАДАЛ» и клуб любителей музыки «Громче».

Весь день в мастерской можно раскрашивать раскраски Старого города, выбирать пластинки от магазина «Санта Моника» и покупать мерч в поддержку проекта «Старый город».

14:00 -14:30 - Об истории Союза художников Бурятии. Встреча с искусствоведом Людмилой Цыреннимаевой.

14:40 – 15:40 - Идентичность в архитектуре Улан-Удэ. Дом художников по проекту Минерта. Бранч с архитекторами Александром Яковлевым и Ириной Аляскиной. Модератор – Наталия Мясникова.

14:00 -16:00 - Мастер-класс по созданию фирменных брелков с выставки «Миф и архив». Проводит Светлана Терентюк.

15:40 – 17:00 - Мастер-класс по коллажу «Архитектурные достопримечательности Старого города». Проводит Ксения Коршунова.

16:00 – 16:30 - Транспортная концепция центра Улан-Удэ. Встреча с транспортными архитекторами «Байкальская транспортная лаборатория Б216» Алексеем Левашевым, Вадимом Горбачевым, Ольгой Павловой (Иркутск).

17:00-18:30 - Старинные песни в современной музыке. Встреча с Намгар и Евгением Золотарёвым.

19:00-21:00 - Кино в Старом городе. Видеоверсия спектакля «Дом» Сойжин Жамбаловой.

Адрес: Мастерская Cтарого города. Дом Союза художников Бурятии, ул. Куйбышева, 20, 2 этаж

Возрастное ограничение 12+

Фото: Номер один