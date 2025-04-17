Жителю Бурятии с раком крови не выдавали лекарств

Прокуратура Бурятии защитила права жителя республики, который является инвалидом и страдает онкологическим заболеванием крови. Мужчину должны были бесплатно обеспечивать жизненно важными препаратами, однако нужных лекарств ему так и не выдали. Тяжелобольной человек вынужден был обратиться за помощью в прокуратуру.Чтобы восстановить закон, представители надзорного ведомства подали иск. Суд требование прокуратуры удовлетворил, после чего мужчине выдали необходимые медицинские препараты. К слову, их общая стоимость составила 5,7 млн рублей.Как отметили в прокуратуре, в целом в ходе проверок выявлены факты необеспечения лекарствами более 1500 пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми, онкологическими, орфанными и другими заболеваниями. По требованию надзорщиков им предоставлены медикаменты на сумму свыше 408 млн рублей.