Общество 17.04.2025 в 13:38
Жителю Бурятии с раком крови не выдавали лекарств
Тяжелобольному человеку пришлось идти в прокуратуру
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии защитила права жителя республики, который является инвалидом и страдает онкологическим заболеванием крови. Мужчину должны были бесплатно обеспечивать жизненно важными препаратами, однако нужных лекарств ему так и не выдали. Тяжелобольной человек вынужден был обратиться за помощью в прокуратуру.
Чтобы восстановить закон, представители надзорного ведомства подали иск. Суд требование прокуратуры удовлетворил, после чего мужчине выдали необходимые медицинские препараты. К слову, их общая стоимость составила 5,7 млн рублей.
Как отметили в прокуратуре, в целом в ходе проверок выявлены факты необеспечения лекарствами более 1500 пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми, онкологическими, орфанными и другими заболеваниями. По требованию надзорщиков им предоставлены медикаменты на сумму свыше 408 млн рублей.
Чтобы восстановить закон, представители надзорного ведомства подали иск. Суд требование прокуратуры удовлетворил, после чего мужчине выдали необходимые медицинские препараты. К слову, их общая стоимость составила 5,7 млн рублей.
Как отметили в прокуратуре, в целом в ходе проверок выявлены факты необеспечения лекарствами более 1500 пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми, онкологическими, орфанными и другими заболеваниями. По требованию надзорщиков им предоставлены медикаменты на сумму свыше 408 млн рублей.
Тегилекарства прокуратура