Общество 17.04.2025 в 15:16

В сквере «Зодчий» в Улан-Удэ прошел субботник

Волонтеры собрали 25 кубометров мусора и покрасили ограждения
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Текст: Служба информации "Номер один"
В сквере «Зодчий» в Улан-Удэ прошел субботник

В сквере «Зодчий» в Улан-Удэ прошел субботник. В нем участвовало 53 волонтёра, шесть единиц специализированной техники, собрано около 25 кубометров бытового мусора, камни и остатки бетона, проведена окраска ограждения.

– Присоединяйтесь к субботникам, внесите свой вклад. Учитывая пожароопасный период, особенно важно своевременно убирать высохшую растительность, – сказала и.о. первого заместителя руководителя администрации Октябрьского района Лариса Степанова.

Сквер «Зодчий» закреплен за администрацией Октябрьского района, которая организовала уборку сквера. Их поддержали сотрудники ООО «Импост», комбината по благоустройству, городского лесничества, депутаты Улан-Удэнского горсовета.

Здесь при благоустройстве территории используется комплексный подход. Сквер находится под присмотром садовника, который следит за зелеными насаждениями здесь, а также в сквере «Ткацкий».

В этом году в «Зодчем» высадят дополнительно более 50 саженцев. Тут продолжат существующую линию деревьев и появятся декоративные быстрорастущие экземпляры - черемуха сорта «Шуберт» со съедобными плодами.

Экологические акции в Улан-Удэ продолжаются.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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