Игорь Шутенков поручил взять на особый контроль ход ремонтов на ТЭЦ

В Улан-Удэ еще до завершения текущего отопительного сезона началась подготовка жилищно-коммунального хозяйства к следующей зиме. Как отмечают в мэрии, важно успеть вовремя подготовить ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, где сейчас идет ремонт котлов, к новому сезону, но сроки работ постоянно переносятся. Учитывая ограниченное время и большой масштаб работ ситуация заслуживает особого внимания.Так, вопросы подготовки города к зиме обсуждались на совещании в мэрии с участием представителей ТГК-14. На нем городские власти высказали опасения, достаточно ли у энергетиков трудовых ресурсов для ремонта и запасов всех необходимых материалов на складах. В ответ представитель ресурсоснабжающей организации заверил, что поводов для беспокойства нет.Однако мэра прозвучавшие заявления энергетиков не удовлетворили.– Постарались нас успокоить, убаюкать, не получится. Какие бы обоснования не представляли наши ресурсоснабжающие организации, надо ставить вопрос на еженедельный контроль. У нас за спиной наши горожане, тепло должно быть зимой в каждой квартире, на каждом объекте, – поручил Игорь Шутенков своему первому заместителю по вопросам развития инфраструктуры Сергею Гашеву.Таким образом, вопрос подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов будет взят на особый контроль.