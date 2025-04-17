Общество 17.04.2025 в 15:58

Игорь Шутенков поручил взять на особый контроль ход ремонтов на ТЭЦ

Власти не уверены, что энергетики выполнят все работы вовремя
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Текст: Андрей Константинов
Игорь Шутенков поручил взять на особый контроль ход ремонтов на ТЭЦ
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ еще до завершения текущего отопительного сезона началась подготовка жилищно-коммунального хозяйства к следующей зиме. Как отмечают в мэрии, важно успеть вовремя подготовить ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, где сейчас идет ремонт котлов, к новому сезону, но сроки работ постоянно переносятся. Учитывая ограниченное время и большой масштаб работ ситуация заслуживает особого внимания.

Так, вопросы подготовки города к зиме обсуждались на совещании в мэрии с участием представителей ТГК-14. На нем городские власти высказали опасения, достаточно ли у энергетиков трудовых ресурсов для ремонта и запасов всех необходимых материалов на складах. В ответ представитель ресурсоснабжающей организации заверил, что поводов для беспокойства нет.

Однако мэра прозвучавшие заявления энергетиков не удовлетворили.

– Постарались нас успокоить, убаюкать, не получится. Какие бы обоснования не представляли наши ресурсоснабжающие организации, надо ставить вопрос на еженедельный контроль. У нас за спиной наши горожане, тепло должно быть зимой в каждой квартире, на каждом объекте, – поручил Игорь Шутенков своему первому заместителю по вопросам развития инфраструктуры Сергею Гашеву.

Таким образом, вопрос подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов будет взят на особый контроль.
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