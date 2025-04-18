Жители Баргузинского района берут под опеку одиноких стариков

В рамках национальных проектов «Демография» и «Семья» в Бурятии создается система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, в рамках которых внедряются стационарозамещающие технологии.

Одна из таких технологий – это приемная семья для одиноких стариков. Её суть в том, что неравнодушные жители республики берут под свою опеку представителей старшего поколения, а одинокие пожилые люди обретают детей, внуков, правнуков – словом, новую семью.

В Бурятии 106 таких приемных семей, в которых проживают одинокие бабушки и дедушки, из этого числа 20 - в Улан-Удэ. Все они постоянно находится в поле зрения органов социальной защиты.

К примеру, в Баргузинском районе В Баргузинском районе созданы уже три приемные семьи, которые приняли четверых пожилых одиноких людей в свой дом. Они помогают решить ряд социальных проблем, с которыми сталкиваются пожилые граждане.

В селе Улюн проживает семья Чимит Гармаевны Цындескиной и Игоря Хобисхаловича Эрдыниева.

- Чимит Гармаевна родилась в 1936 году в селе Ярикто. Ее трудовая деятельность прошла в колхозе «Хилганайский». Стаж работы около 40 лет, относится к категории «Дети войны». Воспитывала сына, который умер в раннем детстве. К большому сожалению, детей у нее больше не было и близких родственников не осталось. Поэтому мы и решили взять под свою опеку Чимит Гармаевну, - рассказывает Игорь Хобисхалович.

Приемная семья создана с ноября 2010 года. Семья Игоря Хобисхаловича и Марии Доржиевны Эрдыниевых уважаемая семья в районе, являются активистами, волонтерами, участвуют в общественной жизни села.

- В семье двое детей, которые с любовью и нежностью относятся к Чимит Гармаевне, называют ее бабушкой. - отметила начальник отдела социальной защиты населения по Баргузинскому району Галина Лугинина. Принятие в семью пожилого человека – очень ответственный шаг. Уход и заботу за одиноко проживающими пенсионерами берут на себя неравнодушные, бескорыстные люди, которые не могут пройти мимо чужого горя, это люди с большим сердцем.

- Я благодарю семью Игоря за заботу и любовь, которую она мне дает. Спасибо за то, что вы делаете мою жизнь комфортной и наполненной смыслом. Я никогда не перестану благодарить вас за то, что вы стали моей семьей, - с благодарностью говорит Чимит Гармаевна.





Фото: минсоцзащиты РБ