Общество 18.04.2025 в 13:46

В южной части Байкала в экстремально ранние сроки вскрылся лед

На ситуацию повлияли аномально высокие температуры воздуха
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Текст: Иван Иванов
В южной части Байкала в экстремально ранние сроки вскрылся лед
Фото: МЧС Бурятии
Сплошной лед провалился на Байкале 16 апреля — на 13 дней раньше нормы. Об этом рассказал заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Дмитрий Ломинога.

— Дату мы принимаем по вскрытию последнего гидрологического поста: порт Байкал вскрылся еще 9 апреля, Култук — 16 апреля. Участок Танхой — Бабушкин — также 16 апреля, на 15 дней раньше нормы, - сообщил он. - По средней части Байкала вскрытие отмечается на отдельных гидрологических постах: 15 апреля — участок у метеостанции Солнечной, сегодня там отмечаются подвижки льда, ледяная каша, битый лед и ледяные поля. 16 апреля вскрылся и очистился участок в Узурах. Также Байкал очистился от остатков льда на участке от порта Байкал до Култука — на 22 дня раньше нормы и на 10 дней раньше предыдущей самой ранней даты. У Танхоя еще наблюдаются ледовые явления.

В средней части лед пока стоит в районе Большого Ушканьего острова, рассказал Дмитрий Ломинога. По прогнозу, на этом участке лед вскроется в период с 19 по 29 апреля, после этого гидрометцентр примет вскрытие всей средней части Байкала.

В северной части озера еще сохраняется зимний режим, однако наблюдаются потемнение льда, трещины и разводья. По прогнозам, вскрытие севера ожидается с 29 апреля по 10 мая — это тоже намного раньше многолетних значений. Средние даты — 16-17 мая.

Как сообщает IRK.ru со ссылкой на ведомство, «ранние сроки разрушения льда связаны с поздним ледоставом». Также влияние оказывает теплая весна.

— У нас было аномально теплое лето, теплая осень, теплая зима, из-за этого были поздние сроки ледостава. Толщина льда по средней и южной части значительно не добрала норму, - сообщает Дмитрий Ламинога. К тому же, весна в этом году тоже теплая, поэтому мы наблюдаем экстремально ранние сроки вскрытия льда на Байкале.
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