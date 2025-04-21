Ложный вызов полиции

Вопрос: «Что будет за ложный вызов сотрудников полиции?»

Ольга Петровна Т., г. Улан-Удэ

Если взрослый человек вызовет полицию ради шутки или в отместку соседу, он может получить штраф. Подростка до 16 лет за заведомо ложный вызов поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

Наказание за вызов полиции по надуманному поводу сильно зависит от намерений человека, поэтому выделяют два разных понятия — заведомо ложный и ошибочный вызов. За второй вариант гражданину ничего не грозит, а за первый по ст. 19.13 КоАП РФ он может получить штраф от 1000 до 1500 рублей.

При заведомо ложном вызове человек осознает, что обманывает полицию. При ошибочном человек мог просто неверно понять ситуацию. Полиция определяет характер вызова, изучая показания свидетелей, фото и видео на месте, а также прослушивая запись звонка на номера 102 и 112

Когда возможно уголовное наказание?

Наказание по ст. 306 УК РФ грозит в случае заведомо ложного доноса о совершенном преступлении. Например, если человек попал в аварию в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и скрылся с места ДТП, а затем подал письменное заявление об угоне своего же автомобиля. Наказание может составить от 2 до 6 лет лишения свободы.