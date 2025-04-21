Общество 21.04.2025 в 09:00

Ложный вызов полиции

Что грозит за это?
A- A+
Текст: Номер один
Ложный вызов полиции
Номер один

Вопрос: «Что будет за ложный вызов сотрудников полиции?»

Ольга Петровна Т., г. Улан-Удэ

Если взрослый человек вызовет полицию ради шутки или в отместку соседу, он может получить штраф. Подростка до 16 лет за заведомо ложный вызов поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

Наказание за вызов полиции по надуманному поводу сильно зависит от намерений человека, поэтому выделяют два разных понятия — заведомо ложный и ошибочный вызов. За второй вариант гражданину ничего не грозит, а за первый по ст. 19.13 КоАП РФ он может получить штраф от 1000 до 1500 рублей.

При заведомо ложном вызове человек осознает, что обманывает полицию. При ошибочном человек мог просто неверно понять ситуацию. Полиция определяет характер вызова, изучая показания свидетелей, фото и видео на месте, а также прослушивая запись звонка на номера 102 и 112

Когда возможно уголовное наказание?

Наказание по ст. 306 УК РФ грозит в случае заведомо ложного доноса о совершенном преступлении. Например, если человек попал в аварию в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и скрылся с места ДТП, а затем подал письменное заявление об угоне своего же автомобиля. Наказание может составить от 2 до 6 лет лишения свободы.

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятию вернулись из плена два бойца
20.04.2025 в 12:00
В Улан-Удэ пройдет первый пасхальный фестиваль под открытым небом
20.04.2025 в 11:39
В Бурятии зафиксированы первые лесные пожары из-за сухих гроз
20.04.2025 в 11:22
В Этнографическом музее Улан-Удэ отпразднуют Пасху и разыграют призы
20.04.2025 в 11:08
В храмах Бурятии прошли Пасхальные богослужения
20.04.2025 в 09:38
Россия останавливает все боевые действия на Украине
20.04.2025 в 09:17
Жители Бурятии рассказали Путину про «Шанталык»
20.04.2025 в 08:00
Цветы, убивающие природу
20.04.2025 в 07:00
На пожаре в Улан-Удэ погиб мужчина
19.04.2025 в 19:22
Пожарные Бурятии будут следить за безопасностью в храмах
19.04.2025 в 16:57
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 апреля

Читайте также
В Бурятию вернулись из плена два бойца
Обмен состоялся накануне христианского праздника

20.04.2025 в 12:00
В Улан-Удэ пройдет первый пасхальный фестиваль под открытым небом
Он состоится сегодня вечером
20.04.2025 в 11:39
В Бурятии зафиксированы первые лесные пожары из-за сухих гроз
Всего за сутки в республике обнаружено 7 пожаров
20.04.2025 в 11:22
В Этнографическом музее Улан-Удэ отпразднуют Пасху и разыграют призы
Розыгрыш состоится после праздничного концерта
20.04.2025 в 11:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru