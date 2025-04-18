Общество 18.04.2025 в 13:52
Тонкости рынка охранных услуг от «Альянса безопасности Бурятии»
Текст: Иван Иванов
Как сохранить имущество, заработанное годами, уберечь накопленное на старость, обеспечить предприятию надежную работу, предусмотрев все тонкости современного рынка. Любой руководитель рано или поздно сталкивается с вопросами безопасности, где нюансов, как в любом серьезном деле, больше, чем кажется. Об этом и не только мы беседуем с руководителем Ассоциации охранных организаций и агентств Бурятии «Альянс безопасности» Евгением Бурлаковым.
- Евгений Анатольевич, для чего была создана ваша ассоциация?
- Ассоциация охранных организаций и агентств Бурятии «Альянс безопасности» была создана в 2021 году как профессиональное сообщество предприятий, специализирующихся в данной деятельности и готовых решать задачи совместно. На сегодня «Альянс безопасности» объединяет 18 частных охранных предприятий и агентств (сокращенно ЧОП и ЧОА) республики, как недавно созданных, так и давно зарекомендовавших себя на рынке охранных услуг. Такие предприятия, как «Дельта» «Защита», «Эликом», «Блок», «Заслон», «Щит Плюс», «Север», «Воин» и другие хорошо известны жителям республики.
Приоритетными задачами нашей деятельности являются развитие, выработка стратегии дальнейшего совершенствования охранного дела в регионе, построенного на нормах закона и защиты интересов профессионального сообщества в публичном пространстве. Современный рынок охранных услуг считается растущей отраслью.
К примеру, в Бурятии на сегодня зарегистрировано около 80 ЧОП-ов. Наряду с этим большой проблемой для граждан и собственников остается незаконная деятельность, осуществляемая под вывеской охранной. Это когда предприятия под видом охранников нанимают людей, не имеющих к этой профессии никакого отношения. В результате неквалифицированные действия со стороны, прямо скажем, случайных людей, называющих себя охранниками, ставят под угрозу не только имущество предприятия, но и человеческие жизни.
- Имеете ввиду недавнее происшествие в баре в центре Улан-Удэ, где в результате потасовки с посетителем ночного заведения самоназванный охранник погиб.
- И не только. К сожалению, зачастую наши предприниматели из соображений экономии прибегают к подобного рода услугам, не отдавая себе отчета о последствиях и репутационных издержках. В ближайших планах ассоциации «Альянс безопасности» выступить на круглом столе в Общественной палате Бурятии вместе с Региональным отраслевым объединением работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного центра руководителей охранных структур по Бурятии, поднять эту и другие схожие проблемы.
- Что бы вы посоветовали тем, кто намерен выбрать организацию для охраны своей собственности. На что следует обратить внимание?
- Как в любом деле, необходимо определить задачи или ответить на вопрос, что вы хотите в итоге получить. Идет ли речь об охране частного дома, квартиры, промышленного объекта или культурно – спортивного мероприятия.
Понятие современной охраны включает достаточно большой спектр вопросов, таких как физическая, пожарная охрана, защита персональных данных, интеллектуальной собственности и многое другое. Но какие бы цели и задачи вы ни ставили перед охранной организацией, она должна быть официальной. Я говорю о том, что ЧОП обязательно должно быть зарегистрировано и иметь лицензию на осуществление частной охранной деятельности. При изучении данного документа следует обратить внимание на срок действия данной лицензии.
Кроме того, современное российское законодательство требует от ЧОПа аккредитации всех его сотрудников. Речь идет об удостоверении частного охранника, которое подтверждает, что данный человек прошел специальную подготовку на предмет применения оружия, специальных средств и физической силы, оказания первой медицинской помощи и владения другими навыками, в том числе на периодичность переподготовки кадров, мест проведения тренировок и общие принципы построения обучения, наличия страхования жизни и здоровья сотрудников ЧОПа.
При выборе охранного предприятия следует также обратить внимание на технические средства, без которых обеспечить сегодня надлежащую безопасность человека или объекта просто невозможно. Речь идет о наличии тревожной кнопки, радиоволны, к которой также предъявляются особые требования. Также не следует упускать из внимания факт наличия у организации комнаты хранения оружия.
- Как вы прокомментируете мнение, что лучше сотрудничать с большой, давно работающей компанией, даже если ее услуги обойдутся дороже.
- Не всегда это может получиться именно так. Но на какой важный момент хотелось бы обратить внимание. Чтобы обеспечить все посты квалифицированными охранниками, ЧОП должен иметь необходимый штат. Чем постов больше, тем больше охранников необходимо, поэтому размер организации здесь имеет значение. Также важно обратить внимание на наличие в ЧОПе групп быстрого реагирования или мобильных групп. Далеко не каждая охранная организация в нашем городе может содержать необходимое количество таких групп. Но вы должны понимать, что чем таких экипажей больше, тем быстрее они смогут прибыть на ваш охраняемый объект в случае необходимости.
К примеру, в нашем городе есть ЧОПы, которые выставляют всего один экипаж группы быстрого реагирования, что, конечно же, недостаточно. Оптимально, когда в каждом городском районе есть хотя бы по одному экипажу. Преимущество предприятий, входящих в «Альянс безопасности», заключается в активном сотрудничестве в рамках взаимопомощи экипажами групп быстрого реагирования, а также наличие единой собственной круглосуточной «дежурной части», которая координирует деятельность нарядов охраны, отвечает за связь с клиентом в ночное время и праздничные дни.
Благодаря этому обстоятельству группы быстрого реагирования, входящих в «Альянс», имеют возможность в максимально короткий срок получать информацию о ситуации в городе и республике и реагировать на происходящее на их объектах в соответствии с обстоятельствами.
В обязательном порядке в это время назначаются ответственные лица от руководства ЧОП для решения внештатных ситуаций и иных вопросов.
- Что можете сказать по поводу цены на охранные услуги?
- Однозначного ответа по поводу цены быть не может, а решить этот вопрос каждый может только сам. Убедиться в правильности получится, сравнив детали сотрудничества с разными ЧОПами. Вас должна насторожить слишком низкая цена в республике, то есть менее 300 рублей за час работы физической охраны на объекте. Это означает, что руководство ЧОП где-то очень сильно экономит. Лучше всего при выборе охранных услуг руководствоваться правилом «золотой середины», изучив сайт ЧОПа, тарифные планы, возможность работы ЧОПа со сведениями, составляющих государственную тайну и, конечно, отзывы клиентов.
Также в данном вопросе остается актуальным проведение торгов (закупок) посредством электронных площадок на оказание услуг охраны муниципальным и государственным учреждениям. Зачастую иногородние предприятия при участии в закупках на предоставление охранных услуг устраивают «демпинг цен», в результате оказывая охранные услуги низкого качества. Эту проблему «Альянс безопасности» также планирует озвучить на круглом столе в Общественной палате Бурятии.
Более подробную информацию можно найти на сайте нашей ассоциации охранных организаций и агентств Бурятии «Альянс безопасности» https://ohrana03.com Все справки по телефону 8 (3012) 37-80-80.
Реклама. АООБ «Альянс Безопасности» ИНН 0326601455 Erid: 2VfnxyCa6UQ
- Евгений Анатольевич, для чего была создана ваша ассоциация?
- Ассоциация охранных организаций и агентств Бурятии «Альянс безопасности» была создана в 2021 году как профессиональное сообщество предприятий, специализирующихся в данной деятельности и готовых решать задачи совместно. На сегодня «Альянс безопасности» объединяет 18 частных охранных предприятий и агентств (сокращенно ЧОП и ЧОА) республики, как недавно созданных, так и давно зарекомендовавших себя на рынке охранных услуг. Такие предприятия, как «Дельта» «Защита», «Эликом», «Блок», «Заслон», «Щит Плюс», «Север», «Воин» и другие хорошо известны жителям республики.
Приоритетными задачами нашей деятельности являются развитие, выработка стратегии дальнейшего совершенствования охранного дела в регионе, построенного на нормах закона и защиты интересов профессионального сообщества в публичном пространстве. Современный рынок охранных услуг считается растущей отраслью.
К примеру, в Бурятии на сегодня зарегистрировано около 80 ЧОП-ов. Наряду с этим большой проблемой для граждан и собственников остается незаконная деятельность, осуществляемая под вывеской охранной. Это когда предприятия под видом охранников нанимают людей, не имеющих к этой профессии никакого отношения. В результате неквалифицированные действия со стороны, прямо скажем, случайных людей, называющих себя охранниками, ставят под угрозу не только имущество предприятия, но и человеческие жизни.
- Имеете ввиду недавнее происшествие в баре в центре Улан-Удэ, где в результате потасовки с посетителем ночного заведения самоназванный охранник погиб.
- И не только. К сожалению, зачастую наши предприниматели из соображений экономии прибегают к подобного рода услугам, не отдавая себе отчета о последствиях и репутационных издержках. В ближайших планах ассоциации «Альянс безопасности» выступить на круглом столе в Общественной палате Бурятии вместе с Региональным отраслевым объединением работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного центра руководителей охранных структур по Бурятии, поднять эту и другие схожие проблемы.
- Что бы вы посоветовали тем, кто намерен выбрать организацию для охраны своей собственности. На что следует обратить внимание?
- Как в любом деле, необходимо определить задачи или ответить на вопрос, что вы хотите в итоге получить. Идет ли речь об охране частного дома, квартиры, промышленного объекта или культурно – спортивного мероприятия.
Понятие современной охраны включает достаточно большой спектр вопросов, таких как физическая, пожарная охрана, защита персональных данных, интеллектуальной собственности и многое другое. Но какие бы цели и задачи вы ни ставили перед охранной организацией, она должна быть официальной. Я говорю о том, что ЧОП обязательно должно быть зарегистрировано и иметь лицензию на осуществление частной охранной деятельности. При изучении данного документа следует обратить внимание на срок действия данной лицензии.
Кроме того, современное российское законодательство требует от ЧОПа аккредитации всех его сотрудников. Речь идет об удостоверении частного охранника, которое подтверждает, что данный человек прошел специальную подготовку на предмет применения оружия, специальных средств и физической силы, оказания первой медицинской помощи и владения другими навыками, в том числе на периодичность переподготовки кадров, мест проведения тренировок и общие принципы построения обучения, наличия страхования жизни и здоровья сотрудников ЧОПа.
При выборе охранного предприятия следует также обратить внимание на технические средства, без которых обеспечить сегодня надлежащую безопасность человека или объекта просто невозможно. Речь идет о наличии тревожной кнопки, радиоволны, к которой также предъявляются особые требования. Также не следует упускать из внимания факт наличия у организации комнаты хранения оружия.
- Как вы прокомментируете мнение, что лучше сотрудничать с большой, давно работающей компанией, даже если ее услуги обойдутся дороже.
- Не всегда это может получиться именно так. Но на какой важный момент хотелось бы обратить внимание. Чтобы обеспечить все посты квалифицированными охранниками, ЧОП должен иметь необходимый штат. Чем постов больше, тем больше охранников необходимо, поэтому размер организации здесь имеет значение. Также важно обратить внимание на наличие в ЧОПе групп быстрого реагирования или мобильных групп. Далеко не каждая охранная организация в нашем городе может содержать необходимое количество таких групп. Но вы должны понимать, что чем таких экипажей больше, тем быстрее они смогут прибыть на ваш охраняемый объект в случае необходимости.
К примеру, в нашем городе есть ЧОПы, которые выставляют всего один экипаж группы быстрого реагирования, что, конечно же, недостаточно. Оптимально, когда в каждом городском районе есть хотя бы по одному экипажу. Преимущество предприятий, входящих в «Альянс безопасности», заключается в активном сотрудничестве в рамках взаимопомощи экипажами групп быстрого реагирования, а также наличие единой собственной круглосуточной «дежурной части», которая координирует деятельность нарядов охраны, отвечает за связь с клиентом в ночное время и праздничные дни.
Благодаря этому обстоятельству группы быстрого реагирования, входящих в «Альянс», имеют возможность в максимально короткий срок получать информацию о ситуации в городе и республике и реагировать на происходящее на их объектах в соответствии с обстоятельствами.
В обязательном порядке в это время назначаются ответственные лица от руководства ЧОП для решения внештатных ситуаций и иных вопросов.
- Что можете сказать по поводу цены на охранные услуги?
- Однозначного ответа по поводу цены быть не может, а решить этот вопрос каждый может только сам. Убедиться в правильности получится, сравнив детали сотрудничества с разными ЧОПами. Вас должна насторожить слишком низкая цена в республике, то есть менее 300 рублей за час работы физической охраны на объекте. Это означает, что руководство ЧОП где-то очень сильно экономит. Лучше всего при выборе охранных услуг руководствоваться правилом «золотой середины», изучив сайт ЧОПа, тарифные планы, возможность работы ЧОПа со сведениями, составляющих государственную тайну и, конечно, отзывы клиентов.
Также в данном вопросе остается актуальным проведение торгов (закупок) посредством электронных площадок на оказание услуг охраны муниципальным и государственным учреждениям. Зачастую иногородние предприятия при участии в закупках на предоставление охранных услуг устраивают «демпинг цен», в результате оказывая охранные услуги низкого качества. Эту проблему «Альянс безопасности» также планирует озвучить на круглом столе в Общественной палате Бурятии.
Более подробную информацию можно найти на сайте нашей ассоциации охранных организаций и агентств Бурятии «Альянс безопасности» https://ohrana03.com Все справки по телефону 8 (3012) 37-80-80.
Реклама. АООБ «Альянс Безопасности» ИНН 0326601455 Erid: 2VfnxyCa6UQ
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