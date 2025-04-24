Фиктивный брак ради ипотеки

Вопрос: «Какие риски могут быть при заключении фиктивного брака для получения ипотеки?»

Вероника И., г. Улан-Удэ

В последние годы появились понятия: «ипотечная невеста» или «ипотечный жених», означающие человека, имеющего действующую ипотеку и готового вступить в брак с целью оформления льготной семейной ипотеки. Несмотря на легкомысленное звучание, такие союзы влекут за собой конкретные юридические обязательства, которые должны быть ясно осознаны всеми сторонами.

Раздел имущества. Если жилье куплено до брака, оно остается личной собственностью. Но если ипотека выплачивалась из общих средств, второй супруг может претендовать на компенсацию или долю.

Семейная ипотека. Для участия в программе обязательно наличие ребенка до 6 лет (родного или усыновленного). Без детей льготу не получить.

Признание брака фиктивным. По ст. 27 СК РФ, если брак заключен без намерения создать семью, его могут аннулировать.

Это грозит:

- потерей всех льгот и субсидий;

- требованием вернуть бюджетные средства;

- пересмотром условий ипотеки банком;

- уголовной ответственностью (ст. 322.1 УК РФ за организацию схем).