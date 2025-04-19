Два дня на раздумья

С 1 сентября 2025 года кредитно-финансовые организации ждет нововведение — период охлаждения. Это промежуток времени, в течение которого люди будут вправе отказаться от одобренного им займа. Интервальная лазейка вводится для того, чтобы не дать потенциальным должникам стать очередными жертвами аферистов. Пока неизвестно, как именно эта мера отразится на жизни банков. Велика вероятность того, что им предстоит ожесточенная схватка с колоссальной нагрузкой.Согласно новым правилам, банки и микрофинансовые организации (МФО) будут вынуждены выдерживать определенную паузу перед предоставлением потребительского кредита своим клиентам. Длительность периода охлаждения будет зависеть напрямую от суммы займа: четыре часа - если человек берет в долг от 50 до 200 тыс. рублей и 48 часов - если нужно свыше 200 тыс. рублей. Интересно еще то, что параллельно с этим начнет действовать и лимит на выдачу наличных денежных средств - максимум 50 тыс. рублей в сутки.- С 1 сентября 2025 года кредитные организации будут обязаны противодействовать заключению договоров потребительского кредита без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, - разъясняют в прокуратуре Железнодорожного района г. Улан-Удэ. - При этом период охлаждения не распространяется на кредиты и займы до 50 тыс. рублей, ипотечные и автокредиты, образовательные кредиты с участием государства, кредиты для рефинансирования, а также займы и кредиты с несколькими заемщиками или поручителями.По сценарию, финансовые конторы сами должны стать неким щитом, который будет предотвращать ситуации, когда кредит оформляется на человека без его ведома или обманным путем. Помимо всего прочего, появится и новый алгоритм действий, например, кредитор будет обязан проводить процедуру идентификации своего заемщика. Банки и микрофинансовые организации будут обязаны запрашивать идентификационный номер налогоплательщика и проверять его в государственных информационных системах, а также в базе ФНС России.- Нужно будет проверить, есть ли заемщик в специальной базе данных Банка России. Если получатель отражен в базе данных, то банк не перечислит ему деньги и сразу уведомит об этом заемщика, а МФО не заключит договор, - сообщили нашему изданию в прокуратуре Железнодорожного района г. Улан-Удэ.Если же кредитор предпочтет пренебречь выполнением указанной процедуры по выявлению и предотвращению мошеннических операций, то заемщика автоматически освободят от уплаты кредита.Люди брали, берут и будут брать займы по разным причинам, начиная от желания улучшить качество своей жизни или же удовлетворить мгновенные потребности. По оценке крупнейшего поставщика банковской аналитики Frank RG, в марте объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 12,5%.По товарным кредитам объем за месяц вырос на 9,6%. Средний чек увеличился до 36,5 тыс. рублей. Всего за 2025 год банки выдали 64,7 млрд рублей на POS-кредиты.Россияне чаще стали брать автокредиты. Так, средний чек в марте поднялся до 1,2 млн рублей. Однако количество и товарных кредитов, и займов на авто стало почти в два раза меньше, чем в прошлом году. Но нельзя сказать, что люди стали меньше полагаться на кредитные средства, а вот борьба с мошенниками, на которых уходит львиная доля заемных средств, дала свои плоды.Машины, к слову, зачастую являются излюбленным прикрытием аферистов. Так, они провернули схему с очередной жертвой - 67-летней жительницей Северо-Байкальского района. Женщина работала охранником в госучреждении. Однажды ей пришло сообщение от директора, в котором говорилось, что один из сотрудников связан со спецслужбами внешнеполитического врага и находится под следствием, а в отношении остальных сотрудников оперативники проводят проверки.Далее по стандартной схеме с женщиной связался лжеследователь, который предупредил ее о соблюдении строгой конфиденциальности, пригрозив уголовной ответственностью. После непродолжительного разговора на связь с пенсионеркой вышли уже сотрудники «Росфинмониторинга». Они сказали женщине, что мошенники оформили кредиты на ее имя, используя персональные данные, которые продал ее коллега, подозреваемый в госизмене.Мошенники приказали женщине приобрести телефон определенной марки и установить на него три программы: два мессенджера, поисковик и приложение для бесконтактного перевода средств. Пенсионерка должна была исчерпать кредитный лимит и перевести все деньги на «безопасные счета».Сначала она взяла кредит в банке на 860 тыс. рублей. За вычетом страховки получила около 560 тыс. рублей, которые тут же перевела небольшими платежами через систему бесконтактных переводов. Затем в другом банке она вновь оформила кредит на сумму 1,1 млн рублей, указав целью кредита покупку машины. На руки получила 900 тыс. рублей и вновь перевела все мошенникам. Придя в третий банк, пенсионерка снова подала заявку на кредит, но там ей отказали.В тот же день вечером она встретилась с директором учреждения, где работает, и решила обсудить сложившуюся ситуацию. Мужчина пояснил, что никаких сообщений он ей не отправлял, все это время с ней общались мошенники.Банк России относительно недавно вышел с тремя инициативами, которые должны помочь защитить граждан от мошенников. Первая и вторая уже стали законом - это самозапрет и период охлаждения. Но, оказывается, есть еще одно предложение.«Третий законопроект, который планируется принять в весеннюю сессию, это сервис «второй руки», - заявлял экс-руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.Такой сервис позволяет, по согласованию с банком, другим лицам подтверждать проведение операций с деньгами на большие суммы для людей, которые не уверены в том, что смогут распознать обман. Клиент просто назначает свое доверенное лицо, которое может проверять и отклонять ряд операций, если возникает подозрение, что они совершаются под воздействием злоумышленников.«Банк России проводил пилот с рядом банков, и он показал хорошие результаты. Полагаю, что популярностью этот сервис будет пользоваться в основном у старшего поколения. Если человек обычно совершал переводы до 10 тыс. рублей, а потом вдруг решил кому-то отправить сразу 150 тыс. рублей, то это действительно подозрительно. Если у него будет подключен сервис «второй руки», то доверенное лицо получит уведомление о переводе. Обмануть одновременно двух человек мошенникам будет гораздо сложнее, поэтому такая мера также должна помочь защитить граждан», - считает Михаил Мамута.С одной стороны, плюсов много, ну один хотя бы точно есть - благой помысел защитить людей от мошенников. Центробанк, к слову, зафиксировал рекордную сумму хищений у банковских клиентов в 2024 году - 27,5 млрд рублей (26,9 млрд рублей украдено со счетов физических лиц, 667 млн рублей - у юридических лиц. - Прим. ред.), что почти в два раза выше, чем в 2023 году. Объясняется это ростом безналичных операций и изменением учета данных.С другой стороны, пока как-то слабо обсуждается обратная сторона инициативы Госдумы. Проблема в том, что введение периода охлаждения при выдаче кредитов может быть опасно для банков повышенной нагрузкой.- Дело в том, что из-за такого нововведения банкам больше не придется отслеживать каждый платеж, но им нужно будет реагировать на обращения, менять настройки, а в особо срочных случаях способствовать проведению операции в ручном формате. Все это, разумеется, потребует дополнительных затрат, которые, в свою очередь, лягут на плечи клиентов, - предполагает экс-банкир и финансовый эксперт Олег Нипалин.Введение периода охлаждения может привести к увеличению процентных ставок по кредитам, поскольку банкам потребуется компенсировать риски, связанные с возможным отказом от займа. Если заемщик отказывается от кредита, банк теряет свою потенциальную прибыль. Обработка отказов, возврат средств (если они уже были выданы. - Прим. ред.) и переоформление документов - это деньги, просто немного в другом формате.Банки и микрофинансовые организации, которые практикуют быструю выдачу кредитов, должны будут перестроить давно устаканившуюся систему и адаптироваться к новому закону, и этот процесс займет какое-то время. Расходы на адаптацию, скорее всего, также будут закладываться в процентные ставки.- Получается палка о двух концах. Как по мне, период охлаждения однозначно затруднит доступ к срочным займам. А подобная задержка в получении средств может быть весьма неудобна, особенно если заемщику действительно нужны деньги, - говорит Олег Нипалин.