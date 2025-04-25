Общество 25.04.2025 в 09:00

Дополнительный выходной

Кому и за что положен?
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Текст: Номер один
Дополнительный выходной
Pixabay

Вопрос: «Правда ли, что за переработку положен выходной день?»

Людмила Ивановна Р.

Переработка в праздники или выходные дает право на дополнительный день отдыха или денежные выплаты. Отгул могут получить все, кто трудоустроен официально. С 1 марта помимо выбора между компенсацией и выходным за сверхурочную работу работник имеет право прибавить один день к основному отпуску. Отдых положен за сверхурочный труд, а также за работу по выходным и праздникам. Считается время после окончания рабочего дня или сверх установленного количества часов.

Для получения выходного сотрудник должен дать письменное согласие на переработку, работодатель издает приказ. Сроки использования отгулов не ограничены, они не сгорают.

Также выходной положен в следующих случаях:

1) 4 дополнительных выходных дня в месяц для родителей ребенка с инвалидностью. Выходные оплачиваемые, дни могут делиться между родителями. Для оформления выходных родителям необходимо предоставить в отдел кадров документы на ребенка: свидетельство о рождении, справку о регистрации и об установлении инвалидности.

2) Выходной донорам крови. Работник получает оплачиваемый отгул в день сдачи крови и ее компонентов. Необходимо написать заявление на дни отдыха для сдачи крови. Принести справку из донорского пункта.

3) Выходной для здоровья. Если проходите диспансеризацию или работодатель направляет вас на медосмотр, вы освобождаетесь от работы с сохранением оплаты (ст. 185 ТК РФ).

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