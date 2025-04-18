Общество 18.04.2025 в 14:38

Жителей Улан-Удэ приглашают на первый городской Пасхальный фестиваль

Мероприятие пройдет 20 апреля 2025 года с 16:00 до 19:00 по улице Соборная
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Улан-Удэ приглашают на первый городской Пасхальный фестиваль

Жителей и гостей Улан-Удэ приглашают на первый городской Пасхальный фестиваль «Под открытым небом» (возрастное ограничение 0+). Мероприятие пройдет 20 апреля 2025 года с 16:00 до 19:00 по улице Соборная.

Во время фестиваля для всех желающих будут работать пять площадок.

Это игровой блок «Пасхальные забавы» для детей и взрослых, мастер-классы «Вербное воскресение» с созданием оригинальных сувениров, арт-пространство «Пасхальный пленэр» с рисованием на природе, выставка рисунков «Сохраняя традиции» - детская выставка (0+).

Также для гостей фестиваля состоится концертная программа «Пасхальный перезвон» с выступлениями талантливых артистов (0+).

Организаторами выступают Улан-Удэнская и Бурятская епархия Русской Православной Церкви, правительство РБ, комитет по культуре администрации города, Городской культурный центр.

С полной программой торжественных мероприятий, посвященных Светлой Пасхе, можно посмотреть тут.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Улан-Удэнская и Бурятская Епархия

Теги
администрация улан-удэ Пасха

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