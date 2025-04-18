В Бурятии продают «рукопожатия» с чиновниками и депутатами

«Создадим фотосеcсию по вашему зaпрoсу с любым человекoм, знамeнитоcтью, звездой нa нeйросeти». Такие объявления начали появляться на электронных площадках в Бурятии. Тем самым умельцы формируют и искусственно увеличивают спрос на создание положительного имиджа у людей, которые, используя услугу, якобы повышают свой социальный статус. Стоит услуга недорого - от 2 тыс. рублей. Чаще всего предлагается совместное фото со знаменитостью в форме рукопожатия, вручения определенных наград или объятий.Добавим, что ИИ-модели позволяют генерировать не только фото, но даже и видеоролики по текстовому описанию. У некоторых моделей нет ограничений на создание материалов с изображением известных личностей, например, Илона Маска или Дональда Трампа.В Бурятии популярностью пользуются совместные изображения с известными чиновниками или религиозными деятелями.Причем если раньше для совместного фото со знаменитостями необходимо было личное присутствие, поскольку использование фотошопа выдавало фальсификат, то теперь необходимо лишь фото претендента для совместного изображения.Таким образом искусственный интеллект накладывает два изображения, создавая реальную картину встречи VIP-персоны и заказчика, и получается практически неотличимое от оригинала фото совместной встречи.Ранее у депутатов Хурала такие фото использовались для создания образа влиятельного человека, который был знаком со значимыми фигурами. Например, у одного из депутатов Народного Хурала Бурятии в кабинете висели его фотографии со встречи с Далай ламой. Таким образом, парламентарий выглядел человеком, который накоротке с одним из наиболее влиятельных духовных лидеров планеты, что производило впечатление на избирателей и деловых партнеров.Однако сейчас подобные фото среди чиновников неактуальны.- В коридорах власти фотографии со знаменитостями не приветствуются, ведь тем самым человек показывает свою влиятельность, опираясь на те или иные фигуры, что недопустимо по его функционалу. Он должен работать, а не кичиться своими связями, поэтому среди чиновников сейчас таких снимков не увидеть. Если на столах и стоят фото, то лишь семейные, но и то все реже, - отмечает улан-удэнский политический эксперт Григорий Тупик.По его словам, в кабинетах в основном висят флаги или фотографии российского президента, а другие фото тех или иных лидеров не приветствуются.Поэтому основные заказчики «совместных фото» - молодые люди, которые хотят пустить пыль в глаза.Даже если возникнут сомнения в реальности встречи жителя Бурятии с известным артистом, спортсменом или политиком, всегда можно обернуть это в шутку и сослаться на искусственный интеллект. Совместно посмеяться тоже приятно.