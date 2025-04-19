В Бурятии майор полиции открыла брачное агентство

Светлана Красикова всю сознательную жизнь проработала в правоохранительных органах. В звании майора полиции, занимая высокую руководящую должность, она решила уйти на пенсию. Женщина открыла магазин и занималась продажей корейской косметики. Однако по-настоящему нашла себя, когда начала сводить одинокие сердца. Светлана открыла брачное агентство, но столкнулась с непониманием и осуждением со стороны окружающих.Светлане Красиковой 43 года. Замужем, мама двоих детей. В 2024 году она отметила с супругом серебряную свадьбу. Карьеру начала в 21 год. После окончания техникума устроилась на работу в паспортный стол в Хоринском районе. Через год аттестовалась и стала сотрудником милиции. В 2012 году ей пришлось переехать в Улан-Удэ из-за перевода супруга.- Помню, в детстве, когда видела женщин в форме, могла смотреть на них с открытым ртом. До того они нравились. И когда мне предложили устроиться в паспортный стол, согласилась не раздумывая. Работая там, чувствовала, что попала в свою стезю. Мне все давалось легко. Затем стала участковым, - начала свой рассказ Светлана Красикова.Несмотря на то, что в те времена зарплаты, как говорит наша собеседница, были очень низкими, она работала с огромным удовольствием.- Я обожала выезды в составе следственного отдела. Многим кажется, что женщины отсиживаются в кабинетах, но это не так. Мы участвовали в задержании правонарушителей. А когда работала в подразделении по делам несовершеннолетних, запросто могла перепрыгнуть через забор - от меня сложно было убежать. Моя физическая подготовка была на очень хорошем уровне, - смеясь, рассказывает бывший сотрудник полиции.В 2019 году в звании майора Светлана ушла на пенсию. Как рассказывает предприниматель, она не представляла себя вне полиции.- Но жизнь сама все расставляет по местам. Во-первых, начала болеть, как будто судьба меня стала выталкивать из правоохранительных органов. Честно говоря, не собиралась уходить. Во-вторых, подразделение, которым я руководила, ликвидировали. Предложили перейти на должность ниже, но я решила уйти из органов полиции, - вспоминает бывший полицейский сотрудник.Перемены в жизни женщине дались очень тяжело. Но благодаря сильному характеру, активной жизненной позиции и дисциплине она смогла вытащить себя из состояния потерянности.- В первые дни у меня молчал телефон, что для меня было дико и непривычно. Такая тишина, словно меня выкинули из жизненного потока. Я же привыкла быть в системе, подчиняться приказам. Но так как я человек деятельный и не могу сидеть без дела, приняла решение улететь в Южную Корею, чтобы отдохнуть и заодно найти поставщиков косметики для будущего магазина, - вспоминает улан-удэнка.Идею открыть магазин корейской косметики, как и другие начинания, поддержал муж, за что Светлана бесконечно ему благодарна. Не зная ничего о стране, ни английского, ни тем более корейского языка, она одна полетела в Сеул. Но благодаря своему умению находить общий язык с любым человеком, еще в самолете будущая предпринимательница познакомилась с людьми, которые помогли сориентироваться в чужой стране.- В сентябре 2019 года полетела в Корею с деньгами, которые мне дал супруг. И уже в начале октября открыла свой магазинчик косметики. Прошла специальные курсы, чтобы разбираться в косметике, узнала о типах кожи. Я же сама должна быть компетентной для консультирования своих клиентов, - вспоминает о своем опыте бизнес-леди. – У меня был самый дальний павильон, на что все говорили: «Ну кто туда пойдет, у тебя место неудачное». Но я создала группу в мессенджере, и люди пошли. Мой бизнес пережил «ковидное» время. Тогда я сама занималась и доставкой косметики.Светлана на протяжении четырех лет практически без выходных проработала в своем магазине. С полной отдачей ушла в сферу торговли.- Я человек такой, на котором можно пахать и пахать. Устану только тогда, когда хорошо поработаю. Для меня день не задался, если встану в семь утра. День пройдет продуктивно, когда проснусь в пять, сделаю зарядку или схожу на пробежку. Дисциплина – это мой личный отдых. А еще это понимание того факта, что я не деградирую, - делится Красикова.По рассуждению Светланы, все происходит не просто так - во всем есть божественный умысел. Женщина задумывалась об открытии брачного агентства еще во время работы с косметикой. Ведь у нее с детства получалось сводить и мирить своих друзей и знакомых.- Поделилась идеей о брачном агентстве с подругами и сестрами. Они закатывали глаза и говорили, что я сошла с ума. Я стеснялась, как будто это что-то постыдное. Но, наблюдая за своими родственниками - холостыми мужчинами, недоумевала. Это же такое счастье жить в паре. Начала задаваться вопросом: почему они не могут найти себе пару, когда вокруг столько прекрасных женщин, - с огоньком в глазах рассуждает хозяйка брачного агентства.Светлана начала замечать вокруг себя знаки в виде сердечек.- Лужа на дороге в виде сердца, у мужа рвется футболка и дырочка в форме сердца, - показывает фотографии наша героиня. – Решающим моментом стал поход к ламе, которого порекомендовала постоянная клиентка магазина. И на приеме в очереди она случайно услышала разговор. Молодой человек обратился к священнослужителю с просьбой помочь найти достойную девушку.Помимо бизнеса, который расширился до второго магазина, Светлана параллельно отучилась на астролога и начала консультировать людей. Постепенно клиентов стало больше, так как люди начали ее рекомендовать.- Я начала рассказывать всем, что занялась брачным агентством. Если у человека возникало желание, то он мог оставить анкету. Так постепенно у меня начала пополняться база данных. Также могу на улице спокойно подойти к человеку без кольца на пальце в поиске пары для своего клиента. Чаще люди просто шарахаются, но из десяти один человек все равно придет, - утверждает Красикова.Женщина уверена, что в этом деле нужно любить и понимать людей, искренне желать помочь и отдаваться делу с полной отдачей. Если на кон поставлена прибыль, то дело не пойдет.- Когда только начала работать, у меня не было результата в виде счастливых пар. Тогда я поняла одно — чтобы найти человеку подходящую и достойную пару для себя, нужно работать над собой, меняться в лучшую сторону, чего многие не хотят, - делится женщина. - Начала внедрять астрологию, подсвечивать людям их сильные стороны. На консультации прошу максимально честно о себе рассказывать, все свои плохие и хорошие стороны. У меня есть способность располагать к себе людей, и они открываются. Для меня клиенты – это мои друзья, с которыми мы можем встретиться, попить чая и поговорить по-дружески. Но всегда проговариваю, что я не гарант и не панацея, что от меня зависит 50% успеха, остальные 50% — от них.По бурятскому поверью, если в первый день Белого месяца в дом зайдет мужчина, то год будет удачным. Так и у Светланы первым клиентом стал мужчина с высоким социальным статусом, который оплатил ВИП-тариф. Кстати, стоимость ее услуг варьируется от 3000 до 20000 рублей.- Если в начале своей деятельности я работала с клиентами 24/7 практически на энтузиазме и бесплатно, а так было с 2021 года до 2024, то сейчас у меня все регламентировано. В прошлом году пришли клиенты из других городов и стран: Иркутска, Читы, Монголии и Китая, - рассказывает о достижениях хозяйка брачного агентства.Обращаются в брачное агентство люди в возрасте от 25 до 77 лет. Среди завидных женихов есть экс-чиновники, начальники, бывшие коллеги из полиции, а в последнее время и участники СВО, для которых услуга бесплатная. В целом обращаются люди высокого социального статуса. В процентном соотношении в базе данных 60% - женщины, 40% - мужчины, что, учитывая статистику о десяти девчонках и девяти ребятах, совсем неплохо. Самый быстрый результат — клиентка вышла замуж через два месяца после собеседования.За все время работы брачного агентства образовалось десять пар из 300 клиентов. Светлана считает, что это хороший результат. Пары, которые сожительствуют, женщина не учитывает. Мало создать пару, нужно удержать семью. Вся основная работа начинается после заключения брака. Любовь – это служение друг другу, нужно «снимать с себя короны», работать со своим эго, уверена наша собеседница.- Когда нет результата, то есть не образуются пары, идут свидания за свиданием, но все впустую, тогда отчаиваюсь. Спрашиваю себя, зачем я тут сижу, могла бы пойти работать на госслужбу, стабильно получать зарплату... Но мне не дают уйти. Тут же кто-то напишет или позвонит с благодарностью. Даже если пара не нашлась, зато моя консультация помогла, улучшила жизнь. Значит, все не зря. С каждой оплаченной клиентом суммы жертвую на благотворительность. Таким образом одухотворяю свою деятельность, - рассказывает Красикова.- Я не смогу помочь людям, которые приходят и говорят мне: «Я такая, какая есть», то есть тем, кто не готов развиваться. Также женщинам с запросом на сексуального мужчину. Считаю, что для настоящей любви секс не на первом и даже не на втором месте, - делится своими мыслями руководитель брачного агентства.По утверждению Светланы, есть особая категория мужчин в возрасте от 30 до 43 лет, которым не хватает решительности, твердости в характере. Чаще они живут с матерью и ни разу не были женаты, не состояли в серьезных отношениях.- Я очень хочу обратить внимание на таких мужчин, потому что они здоровые, красивые, но характер… Но это не врожденные черты характера, над ними можно поработать. Хочу помочь этой категории мужчин, возможно, разработать для них тренинг, - планирует устроительница судеб.Хозяйка брачного агентства считает, что нашим мужчинам не хватает решительности. Многие живут прошлым: должностями, заслугами, статусом. Не готовы жить настоящим.- Мужчины из других регионов и стран более открытые, не боятся принять решения. Зато наши женщины - с «яйцами», из других же регионов они более ласковые, «девочки-припевочки». Такие выводы я сделала работая с людьми, - отмечает Светлана Красикова.Ищущим пару людям Светлана советует сохранять в себе огонек, искорку – ведь когда человек светится, тогда хочется находиться с ним рядом, а также быть открытым для новых отношений.- Расширяйте свои горизонты, - напутствует наша героиня, своим примером показывая, как разнообразна жизнь. Главное – найти в себе смелость и решительность на перемены, и тогда откроются все двери.