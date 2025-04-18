В Гусиноозерске началась подготовка к масштабному ремонту дорог.

- В 2025 году отремонтируют 4 участка дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность - 2,7 километра. На сегодня подрядчики разработали и утвердили проект производства работ, ведется согласование схем организации дорожного движения с ГИБДД, изготавливаются информационные щиты, заключаются договоры на поставку асфальтобетонной смеси, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Будут отремонтированы улицы Карла Маркса, Кузнецова, Спортивная, Школьная, Пушкина – переулок Больничный. Эти участки обеспечивают подъезды к школам, детским садам, больницам, - а также по ним проходят маршруты общественного транспорта.





Особое внимание при ремонте будет уделено комплексным мерам по повышению безопасности дорожного движения, а также созданию безбарьерной среды: установке тактильной плитки, обустройству заниженных бордюров, удобных съездов и современных автобусных остановок.

По решению администрации, в связи с ограниченным финансированием и большим объемом работ, ремонт улицы Проезжая перенесён на 2026 год.

Фото: минтранс РБ