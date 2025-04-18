Общество 18.04.2025 в 15:59

В Наушках при поддержке РЖД открылось новое здание детсада

Объем средств, вложенных в проект компанией, превысил 108 млн рублей
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Текст: Иван Иванов
В Наушках при поддержке РЖД открылось новое здание детсада
Фото: мэрия Улан-Удэ
В поселке городского типа Наушки в Бурятии сегодня состоялось торжественное открытие нового здания детского сада, построенного при поддержке ОАО «РЖД».

В двухэтажном здании разместились шесть образовательных помещений, медицинский и процедурный кабинеты, столовая, залы для физкультуры и музыкальных занятий, детский сад готов принять 150 воспитанников, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Финансирование строительства детского сада осуществлялось в рамках соглашения между ОАО «РЖД», Министерством образования и науки Республики Бурятия и Администрацией Кяхтинского района. Объем средств, направленных компанией на реализацию проекта, составил более 108 миллионов рублей.

«Строительство детского сада в Наушках – далеко не единственный пример, когда компания выступает в качестве мецената в реализации социально-значимых мероприятий на территории Республики Бурятия. Только за последние три года было заключено более 70 соглашений на оказание благотворительной помощи, а размер выделенных средств превысил 330 миллионов рублей», - отметил заместитель начальника ВСЖД в Улан-Удэнском регионе Эдуард Янченко.

Добавим, что ОАО «РЖД» реализует корпоративную стратегию высокой социальной ответственности. В соответствии с ней благотворительная деятельность осуществляется в регионах присутствия компании и направлена на поддержку образования, культуры и спорта, помощь ветеранам и людям с ограниченными возможностями.
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ВСЖД детский сад

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