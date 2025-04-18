Ветераны ВОВ в Бурятии могут приобрести бесплатные авиабилеты. В акции к 80-летию Победы участвуют авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа».

- Впервые бесплатные билеты можно оформить не только на рейсы Аэрофлота и авиакомпании «Россия», но и на рейсы лоукостера «Победа». Оформить билет можно в офисах собственных продаж, представительствах «Аэрофлота» и уполномоченных агентствах с 25 апреля по 12 мая 2025 года включительно. Совершить перелёт в одну сторону можно в период с 3 по 12 мая 2025 года, а обратный – в течение одного месяца с даты начала перевозки, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Бесплатным перелётом в экономическом классе обслуживания могут воспользоваться ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие на территории России, в странах СНГ, Балтии и Грузии или являющиеся гражданами этих государств.

Каждый участник праздничной акции также может оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего.

Всем категориям пассажиров, участвующим в акции, Аэрофлот предложит повышение в классе обслуживания на регистрации при наличии свободных мест.

Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы, являющимся ветеранами или инвалидами Великой Отечественной войны, Аэрофлот предоставит бесплатный перелёт в классах Комфорт или Бизнес.

Полёт в рамках акции можно совершить между любыми пунктами внутренней маршрутной сети Группы Аэрофлот между городами России и Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана.

Дополнительно к бесплатной перевозке в рамках акции ветеранам предложат подарок от авиакомпании - сертификат на два лица на бесплатный перелёт туда-обратно по России и в пункты СНГ. Совершить путешествие по этому сертификату можно на рейсах «Аэрофлот» с 12 июня 2025 года по 30 апреля 2026 года.

Фото: Номер один