В Бурятии на летнее оздоровление детей направят более 355 млн рублей

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание, посвященное вопросам организации летнего детского отдыха в 2025 году. От Бурятии онлайн-участие в совещании приняли зампред правительства - министр здравоохранения Евгения Лудупова и министр образования и науки Валерий Поздняков.В Бурятии в 2025 году планируется оздоровить порядка 40 тысяч детей, обратив фокус внимания на детей участников специальной военной операции. На летний отдых из республиканского бюджета будет направлено 355 миллионов рублей.«В Год защитника Отечества нужно бережно относиться к отдыху всех детей, и особенно – детей наших героев – участников специальной военной операции. Прошу держать этот вопрос на постоянном контроле. Во всех федеральных детских центрах необходимо провести патриотические смены, посвященные 80-летию Великой Победы. Крайне важно, чтобы об истории славных побед рассказывали наши нынешние герои – участники СВО», – заявил Дмитрий Чернышенко.