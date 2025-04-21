В Монголии больше половины женщин не работают

Из 1 миллиона 196 тысяч человек, работающих в Монголии, 563 тысячи составляют женщины. Их уровень занятости составляет только 48,6 процента. Это объясняется тем, что женщины тратят много времени на неоплачиваемую работу по уходу за детьми, членами семьи и пожилыми людьми, сообщает агентство «Монцамэ» со ссылкой на министерство труда страны.Женщины в странах Азиатско-Тихоокеанского региона традиционно тратят на неоплачиваемую работу по уходу за детьми в четыре раза больше времени, чем в других странах мира. По мнению чиновников, увеличение доли работающих женщин может увеличить валовой внутренний продукт на 26 процентов. Это позволит монгольским властям отказаться от идеи завоза мигрантов.В будущем Монголия намерена развивать экономику ухода, поддерживать занятость женщин и создавать общество, которое будет равноправным, инклюзивным и благоприятным для экономического роста.