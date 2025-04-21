Общество 21.04.2025 в 12:41
В Монголии больше половины женщин не работают
Власти не очень довольны такой ситуацией
Текст: Иван Иванов
Из 1 миллиона 196 тысяч человек, работающих в Монголии, 563 тысячи составляют женщины. Их уровень занятости составляет только 48,6 процента. Это объясняется тем, что женщины тратят много времени на неоплачиваемую работу по уходу за детьми, членами семьи и пожилыми людьми, сообщает агентство «Монцамэ» со ссылкой на министерство труда страны.
Женщины в странах Азиатско-Тихоокеанского региона традиционно тратят на неоплачиваемую работу по уходу за детьми в четыре раза больше времени, чем в других странах мира. По мнению чиновников, увеличение доли работающих женщин может увеличить валовой внутренний продукт на 26 процентов. Это позволит монгольским властям отказаться от идеи завоза мигрантов.
В будущем Монголия намерена развивать экономику ухода, поддерживать занятость женщин и создавать общество, которое будет равноправным, инклюзивным и благоприятным для экономического роста.
Женщины в странах Азиатско-Тихоокеанского региона традиционно тратят на неоплачиваемую работу по уходу за детьми в четыре раза больше времени, чем в других странах мира. По мнению чиновников, увеличение доли работающих женщин может увеличить валовой внутренний продукт на 26 процентов. Это позволит монгольским властям отказаться от идеи завоза мигрантов.
В будущем Монголия намерена развивать экономику ухода, поддерживать занятость женщин и создавать общество, которое будет равноправным, инклюзивным и благоприятным для экономического роста.
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