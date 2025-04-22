«Китайцы» покидают Бурятию

На фоне беспрецедентного падения продаж китайских автомобилей в Бурятии резко вырос спрос на подержанные авто с правым рулем. Дороги Бурятии заполонили перегонщики японских и корейских иномарок.Российский рынок автодилеров, львиную долю которых составили автоцентры, реализующие китайские бренды, в начале 2025 года столкнулся с серьезным спадом. Согласно исследованию, проведенному компанией «Газпромбанк Автолизинг», за первые три месяца текущего года закрылось 213 автосалонов китайских брендов.Отмечается, что это более чем втрое превышает аналогичный показатель за тот же период 2024 года, когда было закрыто 67 таких точек. Более того, текущее число уже обогнало общий объем закрытых китайских автосалонов за весь 2023 год, в течение которого с рынка ушли 187 из них.Покупатели становятся избирательными, а дилеры более осторожными во вложениях, пояснил «Коммерсанту» президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.«Падение, по сравнению с мартом прошлого года, составило 45%. Так или иначе жертвами этой ситуации стали бренды, которые не выходят за пределы продаж в тысячу в месяц. Удержаться с таким уровнем на рынке России невозможно. Эти марки не смогли продвинуться - предложили рынку высокие цены, так как дилеры жадные, китайцы жадные. Высокий утильсбор, неустойчивый курс валют и, конечно, ставка Центробанка стала для них барьером», - говорит эксперт.Только за утилизационный сбор покупателю нового китайского кроссовера с двигателем 1,5 - 2 литра придется заплатить около 700 тыс. рублей. А в 2030 году цена утильсбора вырастет до 1,5 млн рублей.В целом в 2025-м спрос на машины из Китая резко сократился. На дилерских складах осталось до 400–800 тыс. машин прошлого и позапрошлого годов выпуска.С учетом того, что выпуск новых машин не останавливается (местами даже разгоняется), авто прошлых лет выпуска хватит для продаж до конца года.Отмечается, что обилие китайских марок и неблагозвучные названия, проблемы с запчастями сбили с толку потребителей, которым просто не на что было опереться в своих предпочтениях. Кроме того, как выяснилось, остаточная стоимость автомобилей при их продаже оказалась слишком низкой для обескураженных потребителей.- На авторынке Улан-Удэ появилось много предложений по продаже трехлетних китайских кроссоверов Cherу. Их почему-то выставляют в среднем по 2 млн рублей, то есть по той же цене или дороже, чем они покупали в автосалоне. Сложилось ощущение, что люди не понимают, что это не японский автомобиль, который не слишком сильно теряет в цене после нескольких лет эксплуатации. Соответственно, нет показов и звонков, люди начинают снижать, причем довольно существенно, и только тогда проводятся сделки, — говорит Сергей, продавец с авторынка на ул. Приречной. — То есть остаточная стоимость китайских автомобилей на нашем рынке низка, хотя почти все такие автовладельцы стараются продать их до истечения заводской гарантии. В Бурятии снижению цен на китайские автомобили способствует благоприятная для покупателей обстановка, рынок стал их, а не продавцов, — говорят эксперты.Данные «Дрома» отражают крайне разнообразную динамику. В целом россияне в феврале приобретали подержанные автомобили по цене на 15% ниже, чем год назад – средняя стоимость упала с 1,3 млн до 1,1 млн рублей. На Дальнем Востоке, где преобладают авто с пробегом и их стоимость в среднем ниже, чем по стране, цены несколько подросли, но в целом они вполне приемлемы - до 1 млн рублей. Однако уже в марте цены на подержанные автомобили в среднем упали на 5 - 10%. Это произошло за счет укрепления рубля и снижения цены пошлины, исчисляемой в евро.В настоящее время во Владивостоке наблюдается бум поставок автомобилей, учитывая смещение потребительских настроений с китайских автомобилей на подержанные японские и корейские. Корейские подержанные авто активно завозятся в Россию, речь прежде всего идет о малолитражках.Основной спрос сосредоточен на беспробежных по РФ в пределах до 1,5 млн рублей. Особенной популярностью пользуются компактные автомобили и гибриды - высокая стоимость топлива дает о себе знать.В целом, как на рынке новых, так и подержанных машин, стагнация объясняется снижением покупательской способности. Основные причины: выросший утилизационный сбор (преимущественно для новых авто), высокая стоимость и снижение доступности кредитования из-за высокой ставки Центробанка. Это определяет и еще одну тенденцию на рынке – популярность банковских вкладов среди населения, зачастую клиенты не готовы отдать деньги сейчас, а спрашивают о возможности покупки машины через три-четыре месяца. Копить сейчас выгоднее, чем вкладываться в автомобиль, и продавцы подержанных авто в Бурятии вынуждены идти на скидки, чтобы удержать клиента.Учитывая закрытие сотен китайских автоцентров в первом квартале 2025 года, совсем не удивительной стала информация о продаже известного автоцентра Cherу на ул. Ключевской за 50 млн рублей. Объявление о продаже бизнеса появилось на одной из электронных площадок на прошлой неделе. Однако вскоре оно исчезло, а в самом автоцентре информацию о продаже автобизнеса не подтвердили.- Автоцентр работает в прежнем режиме, никаких изменений не ожидается, об этом мы слышим впервые, - сообщил менеджер компании.Тем не менее данная динамика позволяет сделать вывод о том, что рынок подержанных автомобилей из Японии начинает восстановление после долгих лет борьбы с правым рулем. У «японок» с двигателем до 1,9 литра (их разрешено поставлять в Россию из Японии после введения санкций из-за СВО) появляется все больше преимуществ по сравнению с «китайцами».Прежде всего это возможность выбрать компактный и экономичный автомобиль с двигателями ДВС, гибридами и электромобилями. В новых автосалонах с китайскими автомашинами подобных вариантов просто нет: из Китая в основном поставляются достаточно большие автомобили, потребляющие много бензина. А это в современных условиях является больше минусом, чем плюсом, поскольку топливо дорожает, а мест для парковок в Улан-Удэ становится все меньше, и компактные машины легче вписываются в них. Кроме того, компактные «японки» стоят заметно дешевле, чем «китайцы».И, самое главное, высокая пошлина и огромный налог на утилизацию сводят на нет всякое желание автомобилиста приобретать новый и большой автомобиль в автосалоне. Отметим, что при заказе подержанного авто из Японии или Кореи утилизационный налог льготный и несущественный. И он не оплачивается в бюджет, если человек не продает машину в течение одного года после покупки.