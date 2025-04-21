В Бурятию поступило 3,7 миллиона доз вакцин для защиты животных

В Бурятию поступили вакцины для защиты животных от опасных инфекций.

- 3,7 миллиона доз вакцин поступило в Бурятию с начала года - это больше половины годового объёма, поставляемого за счёт федерального бюджета. Все препараты предназначены для защиты животных от опасных инфекций: бешенства, сибирской язвы, лептоспироза и других. Некоторые из них могут быть опасны и для человека, - сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

Важно: если вакцина хранилась или перевозилась неправильно, она теряет свои свойства. Поэтому соблюдение всех стандартов транспортировки и хранения является приоритетом для ветеринарной службы.

Управление ветеринарии Бурятии обращает призывает владельцев домашних и сельскохозяйственных животных вовремя проводить вакцинацию и предоставлять своих животных ветеринарам для проведения профосмотров.

Фото: loon.site